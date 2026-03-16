Δράμα: Η μαγεία των ηπειρώτικων πανηγυριών μέσα από τον φακό του Γιάννη Δήμου

Όταν ο διακεκριμένος φωτογράφος Γιάννης Δήμου και η σύζυγός του Μπερναντίν παντρεύτηκαν, αποφάσισαν να γιορτάσουν τον μήνα του μέλιτος ταξιδεύοντας στην Ελλάδα. Η περιπέτεια τούς οδήγησε στην Ήπειρο, στα Ζαγοροχώρια, στο Πάπιγκο, στην Αρίστη. Εκεί, ανάμεσα σε πέτρινα σπίτια του 19ου αιώνα και δάση που αγκάλιαζαν τα χωριά, γνώρισαν τα πανηγύρια, μια εμπειρία που θα καθόριζε την καλλιτεχνική του πορεία για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Τα πανηγύρια τον μάγεψαν και τον ενέπνευσαν. Όταν η νύχτα έπεφτε και το κλαρίνο ύψωνε την φωνή του μέσα στο σκοτάδι, οι άνθρωποι στροβιλίζονταν στον κύκλο του χορού, ενώ ο χρόνος έμοιαζε να επιβραδύνεται. Οι μορφές των χορευτών, η ένταση της μουσικής, το φως των λαμπτήρων και ο νυχτερινός ουρανός δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα σχεδόν μεταφυσική, όπου το παρόν συνομιλεί με το παρελθόν και το καθημερινό συναντά το ιερό.

Από αυτή τη συνάντηση με τα πανηγύρια γεννήθηκε η σειρά φωτογραφιών «Panigiria», η οποία παρουσιάζεται στη Δράμα, στον εκθεσιακό χώρο του αρχοντικού Αναστασιάδη, γνωστού και ως «Μαρμάρινο Σπίτι». Ο χώρος αυτός, που στεγάζει το εξαιρετικό Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών της συλλογής του μεγάλου ευεργέτη της Δράμας Άρη Θεοδωρίδη, φιλοξένησε τα εγκαίνια της έκθεσης, παρουσία πλήθους κόσμου και του ίδιου του δημιουργού.

Την έκθεση προλόγισε ο Κώστας Βιδάκης, μέλος του ΔΣ της ΑμΚΕ «Κύκλωψ» και καταξιωμένος φωτογράφος της Δράμας. Στην ομιλία του, τόνισε τη σημασία της έκθεσης, υπογραμμίζοντας πως εγκαινιάζει έναν κύκλο παρουσιάσεων διακεκριμένων φωτογράφων, «που με το έργο τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη της φωτογραφικής τέχνης, διαμορφώνοντας νέες τάσεις και οπτικές. Στόχος της ΑμΚΕ «Κύκλωψ» είναι να φέρει τους επισκέπτες πιο κοντά σε διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τρόπους έκφρασης».

Ο κ. Βιδάκης καλωσόρισε θερμά τον Γιάννη Δήμου, τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγάλη του προσφορά του στην ελληνική φωτογραφία. Αναφερόμενος στις φωτογραφίες της σειράς «Panigiria», που είναι τραβηγμένες από το 1975 ως το 1995, και μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν σε διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ και σημαντικούς εκθεσιακούς χώρους σημείωσε πως «ο Γιάννης Δήμου αφήνει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα, καθώς δεν περιορίζεται σε μια απλή καταγραφική προσέγγιση. Δεν αρκείται στην αποτύπωση προσώπων, εκφράσεων και στιγμιαίων δράσεων, αλλά επιχειρεί να διεισδύσει βαθύτερα στην ατμόσφαιρα και την ουσία του πανηγυριού. Με τη ματιά του ξεφεύγει από το προφανές και αναζητά εκείνες τις στιγμές όπου το συλλογικό βίωμα, η ένταση της μουσικής και η ενέργεια του χορού μετατρέπονται σε εικόνα».

Το φιλμ που βλέπει εκεί που το μάτι αδυνατεί

Ο ίδιος ο Γιάννης Δήμου, μιλώντας στην εκδήλωση των εγκαινίων, περιέγραψε με ενθουσιασμό την εμπειρία του στη Δράμα, σημειώνοντας πως «η πρόσκληση για την έκθεση φωτογραφίας στο Μαρμάρινο Σπίτι, ήταν πραγματικά απρόσμενη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος, από τους καλύτερους στην Ευρώπη -και όχι μόνο. Είναι χαρά μου που συνεργάστηκα με νέους και δραστήριους ανθρώπους, οι οποίοι με βοήθησαν να στήσω την έκθεση, μου εξηγούσαν πολλά και έμαθα πολλά από τη συνεργασία μαζί τους».

Αναφερόμενος στη δουλειά του, στη συγκεκριμένη σειρά φωτογραφιών που τράβηξε, είπε πως αυτό που τον συνάρπαζε ήταν ο τρόπος με τον οποίο η κάμερα μπορεί να αποδομήσει και να αναδημιουργήσει μορφές που βρίσκονται σε κίνηση. «Το φιλμ μου έδειχνε πράγματα που το μάτι δεν μπορούσε να δει», σημείωσε. «Πρώτα, λοιπόν, μελέτησα τις κοινωνίες των ανθρώπων, τις συνθήκες και τα έθιμά τους, και μετά φωτογράφιζα. Ο φωτογράφος για να είναι καλλιτέχνης δεν χρειάζεται απλώς μια καλή φωτογραφική μηχανή, χρειάζεται ματιά, σκέψη και ψυχή. Μια καλή φωτογραφία έχει τόσο έντονη ψυχή που μιλάει στον άνθρωπο, στέλνει μηνύματα».

Η σειρά «Panigiria» περιλαμβάνει 60 έργα, από τα οποία 12 τυπώθηκαν με την τεχνική της ηλιογκραβούρας και 47 με το ασπρόμαυρο σύστημα piezography, εξασφαλίζοντας εκτυπώσεις υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Ο κ. Δήμου συνεργάστηκε, επίσης, με τη Γαλλίδα φωτοχαράκτρια Fanny Μπουσέ, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη εμπειρία στην ηλιογκραβούρα, πιστή στην παράδοση των καλλιτεχνικών βιβλίων και εκτυπώσεων.