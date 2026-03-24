"Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση" στις 28 και 29/3 στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε

Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, που γέμισε ασφυκτικά τις αίθουσες και καθιέρωσε ένα εντελώς νέο είδος κινηματογραφικής εμπειρίας, το «Αντίπαλοι για Καλό» επιστρέφει μεγαλύτερο, πιο φιλόδοξο και πιο κινηματογραφικό από ποτέ στα Options Cinemas στο εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Αυτή τη φορά, όλα είναι αλλιώς.

Πρόκειται για κανονική κινηματογραφική παραγωγή, με πολλαπλά γυρίσματα, πολλούς πρωταγωνιστές και ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο αφιερωμένο σε έναν ανώτερο σκοπό: την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ, που φροντίζει καθημερινά εκατοντάδες παιδιά με αναπηρίες σε όλη την Ελλάδα.

Σε έναν κόσμο όπου η ψυχαγωγία συναντά τη συλλογική προσπάθεια, ο PanosDent επιστρέφει στον ρόλο του παρουσιαστή και εμψυχωτή και προσκαλεί ξανά τον βασικό πυρήνα των πρωταγωνιστών - Mr. Antouon, Konstantina, Javou, Alekkun, W1ndz και Frankie Pask - για να ηγηθούν μιας νέας, πολύ μεγαλύτερης πρόκλησης.

Όμως αυτή τη φορά, δεν είναι μόνοι.

Στο «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση», μια ολόκληρη πλειάδα από κορυφαίους creators και YouTubers μπαίνει στο παιχνίδι, σε ρόλους-έκπληξη, δημιουργώντας ομάδες, συμμαχίες και απρόβλεπτες δυναμικές.

Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων οι: DK, Marianna grfld, Giannuba, Alyx, Neverlander, Petsas, Alexandra Efe, Skiourakic, Marinos, Dat Lilly, Greek Goalkeeper, Legit Gaming και Mosquito, ενώ σε έναν μοναδικό και απρόσμενο ρόλο-έκπληξη εμφανίζεται ο Έλληνας Kratos του God of War, Δημήτρης Χαβρές.

Τα challenges είναι πιο απαιτητικά από ποτέ — σωματικά, πνευματικά και ομαδικά. Δεν δοκιμάζονται μόνο οι αντοχές των παικτών, αλλά και η ικανότητά τους να συνεργαστούν, να εμπιστευτούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα.

Γιατί αυτή τη φορά δεν μετράει ο καλύτερος παίκτης. Μετράει η καλύτερη ομάδα.

Όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τον κοινό σκοπό, για την ΕΛΕΠΑΠ, αλλά και για ένα μεγάλο δώρο-έκπληξη που περιμένει τη νικήτρια ομάδα.

Το «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση» δεν είναι απλώς συνέχεια. Είναι η απόδειξη ότι το YouTube, οι creators και το gaming μπορούν να ενωθούν σε μια καθαρά κινηματογραφική εμπειρία, με ουσία, συναίσθημα και πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Παροχές mainstream προβολών:

Προβολή ταινίας

Φωτογραφία με τους Panos Dent, Mr. Antouon, Javou, W1ndz, Allekun,Frankie Pask, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάθε αίθουσα μετά από κάθε προβολή.

Παροχές VIP προβολών:

QnA 30 λεπτών για να μιλήσετε και να γνωρίσετε από κοντά τους τους Panos Dent, Mr. Antouon, Javou, W1ndz, Allekun, Frankie Pask

Αυτόγραφα

Φωτογραφία με όλους τους creators

Δώρο συλλεκτικό αριθμημένο VIP Collectible ticket με την αφίσα της ταινίας.

Δώρο συλλεκτική κούπα του Αντίπαλου για Καλό - Η ένωση που θα κυκλοφορήσει μόνο για τα VIP tickets, κανονικής αξίας 15,90€.

*Η VIP προβολή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29/3 στις 17.10 στην αίθουσα 8 των Options Cinemas.

Το «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση» θα προβληθεί και στην αίθουσα 6 στις 14.10 το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29/3, καθώς και στην αίθουσα 5 στις 15.40 πάντα το σαββατοκύριακο.

Επίσης το «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση» θα προβληθεί στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα 3, και στην αίθουσα 4 στις 12.40 και 18.40 το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29/3.

