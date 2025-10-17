Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση για την ταινία "Αντίπαλοι για Καλό"

Το πρώτο ελληνικό YouTube Challenge που έγινε ταινία, με τίτλο “Αντίπαλοι για Καλό” θα έρθει για λίγες, μοναδικές special προβολές & στα Options Cinemas στην Πάτρα και μάλιστα η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε.

Έξι κορυφαίοι Gaming YouTubers δίνουν μάχη με τα όριά τους για καλό σκοπό, σε μια κινηματογραφική εμπειρία όπως καμία άλλη. Μια ανατρεπτική πρόκληση γεμάτη δράση και αλληλεγγύη.

Σε έναν κόσμο όπου η ψυχαγωγία συναντά τη δοκιμασία, έξι από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες Gaming YouTubers ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν ανώτερο σκοπό: τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS στο Πλαγιάρι.

Με παρουσιαστή τον μοναδικό PanosDent, οι YouTubers ρίχνονται σε έναν αγώνα γεμάτο προκλήσεις, ανατροπές και ακραίες δοκιμασίες, όπου κάθε τους κίνηση μετράει. Εδώ δεν διαγωνίζονται ο ένας ενάντια στον άλλο, αλλά ενάντια στα όριά τους. Κάθε νίκη προσθέτει στο κοινό τους ταμείο, κάθε αποτυχία τους κοστίζει.

Ο στόχος; Να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τα παιδικά χωριά SOS στο Πλαγιάρι, αλλά ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι εύκολος. Πρόκειται για το πρώτο YouTube Challenge που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη μεγάλη οθόνη & υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα στις 6 & 7 Δεκεμβρίου.

Τιμές εισιτηρίων: 15€ & 50€ (vip experience).

Προβολή ταινίας,

Προβολή ακυκλοφόρητου backstage υλικού από την πρώτη ταινία,

Προβολή των πρώτων λεπτών της ταινίας “Αντίπαλοι για καλό 2”, μήνες πριν βγει κανονικά στις αίθουσες και

Φωτογραφία με τους creators οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάθε αίθουσα μετά από κάθε προβολή.

Οι προβολές με είσοδο 50€ θα έχουν τα παρακάτω benefits:

QnA 30 λεπτών για να μιλήσετε και να γνωρίσετε από κοντά τους πρωταγωνιστές,

Αυτόγραφα,

Δώρο Συλλεκτική κούπα αξίας 14,90€ με κάθε εισιτήριο,

