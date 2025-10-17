Το συγκινητικό «αντίο» του Αλ Πατσίνο στην Νταϊάν Κίτον: «Επηρέασε την πορεία της ζωής μου»

Ο 85χρονος σήμερα Αλ Πατσίνο (Al Pacino), ο οποίος καθιερώθηκε με το ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στην πολύκροτη ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα "Ο Νονός-The Godfather" το 1972 όπου και έπαιξε μαζί με την προσφάτως εκλιπούσα Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάιαν Κίτον, υπήρξε επί χρόνια σύντροφος στη ζωή της Νταϊάν Κίτον - Diane Keaton & μάλιστα όπως διαβάσαμε, κάποια στιγμή στα τέλη των 80ς, αρχές των 90ς οι δυό τους ήρθαν πολύ κοντά στο να παντρευτούν αλλά ο Αλ Πατσίνο δίστασε, κάτι για το οποίο φαίνεται να το μετάνιωσε.

Ο θρύλος Αλ Πατσίνο ευρισκόμενος στο Παρίσι για κινηματογραφικά γυρίσματα μίλησε συγκινημένος για πρώτη φορά μετά τον θάνατο της ηθοποιού Ντάιαν Κίτον, η οποία έφυγε στα 79 της χρόνια στις 11 Οκτωβρίου 2025 από πνευμονία, όπως έγινε γνωστό.

Ο κορυφαίος σταρ της μεγάλης οθόνης, τιμημένος με Όσκαρ για το φιλμ "Άρωμα Γυναίκας" το 1993, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασμό για την τεράστια επιρροή που είχε στη ζωή του η σπουδαία Κίτον.

«Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν άκουσα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποιος που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Deadline.

“Στην καρδιά μου, θα πετά για πάντα”, είπε ακόμα ο ακαταπόνητος κινηματογραφικά Πατσίνο, του οποίου φέτος κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία (και σε ελληνική έκδοση από την KEY BOOKS) με τίτλο "Sonny Boy".

Παρότι έχουν περάσει πάνω από τριάντα (30) χρόνια από τότε που ήταν μαζί, «οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές, και με τον θάνατό της, επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι ταυτόχρονα επώδυνη και συγκινητική», συνέχισε o Al Pacino προσθέτοντας πως «ο κόσμος θα τη νοσταλγήσει, αλλά περισσότερο απ’ όλα, θα τη θυμάται. Άφησε ένα αποτύπωμα που δεν θα σβήσει ποτέ. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ