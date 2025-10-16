Η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον και το μήνυμα αγάπης της οικογένειας

Η οικογένεια της βραβευμένης με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) γνωστοποίησε πως η αγαπημένη σταρ έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας που έφερε στο φως το περιοδικό People προσθέτοντας:

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν».

Την ίδια ώρα η βραβευμένη με Όσκαρ, ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) απέτισε φόρο τιμής στην Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton), κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière.

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους ανδρικούς που βλέπαμε συνήθως. Απέκτησαν ένταση», δήλωσε η Πόρτμαν.

«Έγιναν συνάμα αστείες, έξυπνες, ευαίσθητες και παράξενες. Άφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. [Ήταν] κάποια που ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό», συμπλήρωσε. Όταν ρωτήθηκε για τις πρωταγωνίστριες που την ενέπνευσαν, η Νάταλι Πόρτμαν ("Ο Μαύρος Κύκνος") μίλησε με θαυμασμό για τις Τζίνα Ρόουλαντς (Gena Rowlands), Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), Ιζαμπέλ Ιπέρ (Isabelle Huppert) και Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).