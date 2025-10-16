Η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον και το μήνυμα αγάπης της οικογένειας

Η τιμημένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια από πνευμονία
Η οικογένεια της βραβευμένης με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) γνωστοποίησε πως η αγαπημένη σταρ έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.
«Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας που έφερε στο φως το περιοδικό People προσθέτοντας:
«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν».
Την ίδια ώρα η βραβευμένη με Όσκαρ, ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) απέτισε φόρο τιμής στην Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton), κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière.
«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους ανδρικούς που βλέπαμε συνήθως. Απέκτησαν ένταση», δήλωσε η Πόρτμαν.
«Έγιναν συνάμα αστείες, έξυπνες, ευαίσθητες και παράξενες. Άφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. [Ήταν] κάποια που ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό», συμπλήρωσε. Όταν ρωτήθηκε για τις πρωταγωνίστριες που την ενέπνευσαν, η Νάταλι Πόρτμαν ("Ο Μαύρος Κύκνος") μίλησε με θαυμασμό για τις Τζίνα Ρόουλαντς (Gena Rowlands), Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), Ιζαμπέλ Ιπέρ (Isabelle Huppert) και Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).
Τέλος να αναφέρουμε το συγκινητικό αντίο στην Ντάιαν Κίτον από τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο ήταν για ένα διάστημα στα 70ς και ζευγάρι στη ζωή και χάρη στον ρόλο της Άνι Χολ στην ταινία "Ο Νευρικός Εραστής" του Άλεν, η Ντάιαν Κίτον κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης α' γυναικείας ερμηνείας στην απονομή του 1978.
«Απίθανο να γνωρίσει ο πλανήτης άλλη σαν εκείνη, το πρόσωπο και το γέλιο της φωτίζανε κάθε χώρο όπου έμπαινε» ανέφερε συγκινημένος σε κείμενο του ο 89χρονος Γούντι Αλεν αποτίοντας φόρο τιμής στην αγαπημένη του Νταϊάν Κίτον.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
Η Νάταλι Πόρτμαν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr