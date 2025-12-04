Γιάννης Στάνκογλου: «Η μητέρα των παιδιών μου ήταν ο μεγαλύτερός μου έρωτας»

Τι αναφέρει ο ηθοποιός
Ο Γιάννης Στάνκογλου χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Αλίκη Δανέζη, ως τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του. Ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση αυτή τον διαμόρφωσε, τον ολοκλήρωσε και του χάρισε αίσθημα πληρότητας.
Καλεσμένος στο Podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», ο Γιάννης Στάνκογλου εξομολογήθηκε ότι η γυναίκα που ερωτεύτηκε περισσότερο στη ζωή του ήταν η πρώην σύζυγός του με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη και έναν γιο. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ο μεγαλύτερος μου έρωτας ήταν 4,5 χρόνια full. Το να μην μπορείς να κοιτάξεις άλλη γυναίκα, να μην μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Το υψηλότερο ήταν τότε. Άλλη ήταν στον 1 χρόνο, άλλη στους 7 μήνες. Ζεις για τον άλλον, δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου. Δεν έχει κόστος, ίσα ίσα πήρα πολλά πράγματα, με σχημάτισε σαν άνθρωπο. Μιλάω για την μητέρα των παιδιών μου και δεν έχω κανένα θέμα να το λέω. Με ολοκλήρωσε, νιώθω πάρα πολύ ολοκληρωμένος στο πώς έγιναν όλα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Στάνκογλου εξήγησε ότι υπάρχουν περίοδοι στη ζωή του που απολαμβάνει το να είναι μόνος. «Υπάρχουν στιγμές που η αλήθεια είναι ότι μετά τον χωρισμό μου, μου αρέσει που είμαι μόνος μου. Δεν είμαι τελείως μόνος μου, έχω τις ιστορίες μου, αλλά μου αρέσει που είμαι μόνος και στο σπίτι. Είναι κάτι που δεν το είχα για καιρό και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Συνήθως έψαχνα σύντροφο, αν έβλεπα μια γυναίκα όμορφη που έβγαζε θετική ενέργεια και μου άρεσε το χαμόγελό της. Συνήθως έψαχνα», σημείωσε.
Δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από όσα έχει ζήσει στην προσωπική του ζωή, αφού όπως είπε, έχει γευτεί όμορφα πράγματα και έχει προχωρήσει σε τρελές πράξεις για χάρη του έρωτα. «Είμαι άνθρωπος που έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Εγώ έχω ερωτευτεί 3,5 φορές μέχρι τώρα. Έχω περάσει πολύ ωραία στη ζωή μου, έχω γευτεί πράγματα όμορφα, έχω ζήσει τον έρωτα, έχω κάνει τρέλες για τον έρωτα, έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Όσο μεγαλώνεις γίνεται και πιο δύσκολο να ξαναβιώσεις το ίδιο πράγμα που βίωσες όπως πριν 30 χρόνια», μοιράστηκε.
