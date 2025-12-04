Γιάννης Στάνκογλου: «Η μητέρα των παιδιών μου ήταν ο μεγαλύτερός μου έρωτας»

Ο Γιάννης Στάνκογλου χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Αλίκη Δανέζη, ως τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του. Ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση αυτή τον διαμόρφωσε, τον ολοκλήρωσε και του χάρισε αίσθημα πληρότητας.

Καλεσμένος στο Podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», ο Γιάννης Στάνκογλου εξομολογήθηκε ότι η γυναίκα που ερωτεύτηκε περισσότερο στη ζωή του ήταν η πρώην σύζυγός του με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη και έναν γιο. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ο μεγαλύτερος μου έρωτας ήταν 4,5 χρόνια full. Το να μην μπορείς να κοιτάξεις άλλη γυναίκα, να μην μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Το υψηλότερο ήταν τότε. Άλλη ήταν στον 1 χρόνο, άλλη στους 7 μήνες. Ζεις για τον άλλον, δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου. Δεν έχει κόστος, ίσα ίσα πήρα πολλά πράγματα, με σχημάτισε σαν άνθρωπο. Μιλάω για την μητέρα των παιδιών μου και δεν έχω κανένα θέμα να το λέω. Με ολοκλήρωσε, νιώθω πάρα πολύ ολοκληρωμένος στο πώς έγιναν όλα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:00