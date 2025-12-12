«Δεν έχουν πέσει ποτέ από τα σύννεφα λόγω των δημοσιευμάτων για την προσωπική ζωή μου», σχολίασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, για τους γιους της.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους παραχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μετά το τέλος της επίσημης πρεμιέρας της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που σχολιάζουν την προσωπική ζωή της αλλά και το πώς το διαχειρίζονται τα παιδιά της. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε και στην εκπομπή «Happy Day» στον Alpha.

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε η ηθοποιός ήταν και για την παρουσία του Γιώργου Γεροντιδάκη στο κοινό.

«Ναι, ήταν όλοι οι φίλοι μου εδώ, οι δικοί μου άνθρωποι και φίλοι μου», απάντησε «διπλωματικά» η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Οι γιοι μου είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή, πριν διαβάσουν τα δημοσιεύματα. Δεν έχουν πέσει ποτέ από τα σύννεφα. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή», συνέχισε.