Το ξέσπασμα του Άρη Μουγκοπέτρου για τον Βαλάντη

Ένα δημόσιο ξέσπασμα έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, θέλοντας να υπερασπιστεί τους μουσικούς.

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Βαλάντη έγινε πριν από μερικές ημέρες σε κέντρο που εμφανιζόταν. Ενώ ο τραγουδιστής ήταν στη σκηνή έφτυσε τους μουσικούς του και στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει δημοσίως εξηγήσεις. Αυτή η κίνηση, λοιπόν, δεν πέρασε ούτε απαρατήρητη ούτε ασχολίαστη από τον Άρη Μουγκοπέτρο!

«Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς του και σωστά κάνατε και το προβάλατε. Οι μουσικοί μας, οι περισσότεροι, είναι ψυχούλες και στην κυριολεξία είναι οι αφανείς ήρωες και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα και το σημαντικότερο, τις πιο πολλές φορές, με ένα “ψευτονυχτόκαμμα” της πείνας.

Εάν μπείτε στον κόπο και διαβάσετε λίγο από το βιβλίο μου, θα καταλάβετε ότι μέχρι και το φτύσιμο είναι πολύ πολύ λίγο μπροστά σε όλα αυτά που έχω περάσει εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου, που δεν μπορεί να τους δοθεί τόσο εύκολα το βήμα και να πουν τι πραγματικά συμβαίνει.

Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό να βγει προς τα έξω, γιατί ο κύκλος μας δεν είναι τόσο γνωστός όσο π.χ. του θεάτρου.

Και εννοείται ότι δεν το λέω για να στοχοποιήσω το χώρο του θεάτρου, που σέβομαι και θαυμάζω απεριόριστα. Το λέω γιατί μπορεί ο δικός μας ο χώρος να μην είναι τόσο γνωστός, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τους χειρότερους. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι δεν είναι όλα μαύρο και υπάρχουν και συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες. ΥΓ: Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός», έγραψε στην ανάρτησή του ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.