Άρης Μουγκοπέτρος: Παρουσίασε το πρώτο του βιβλίο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Στο πρώτο του βιβλίο , ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανοίγει για πρώτη φορά μια ειλικρινή αφήγηση όπου η μουσική, η οικογένεια, οι ρίζες του και η κρίσιμη στιγμή της ζωής του συναντιούνται.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών σε γνωστό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, καθώς ο Άρης Μουγκοπέτρος παρουσίασε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «13-33».

Από τη σύνοψη του βιβλίου

Το 13-33 δεν είναι απλώς δύο αριθμοί· είναι χρονικά και συναισθηματικά ορόσημα που καθόρισαν τη ζωή μου έως τώρα. Μόλις στα 13 μου ξεκίνησα να παίζω κλαρίνο σε μαγαζιά και πανηγύρια. Ήμουν ένα μικρό παιδί που έμπαινε πριν από την ώρα του στον κόσμο των μεγάλων. Έχουν περάσει από τότε είκοσι ολόκληρα χρόνια και τώρα, στα 33 μου, στοχάζομαι όσα πέρασαν από πάνω μου: τα καλά και τα άσχημα, τα όμορφα, αλλά και τα πικρά.

Αυτό το βιβλίο είναι η κατάθεση της ψυχής και της αλήθειας μου. Δεν γράφω για να κατηγορήσω ή να εκθέσω ανθρώπους, αλλά για να πω αυτά που κουβαλούσα τόσα χρόνια μέσα μου. Από τα πρώτα βήματά μου στο κλαρίνο έως τον οδυνηρό ακρωτηριασμό μου, έχουν συμβεί γεγονότα που με καθόρισαν. Γνώρισα κόσμο που πίστεψε σε εμένα και μου έδειξε ανυπόκριτα την αγάπη του, αλλά είδα και τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης· εκεί όπου ζουν κάποιοι που δεν ήθελαν το καλό μου και μου έβαζαν συνεχώς εμπόδια.

Σε αυτό το βιβλίο θα γνωρίσετε τον πραγματικό Άρη και όχι τον μουσικό Μουγκοπέτρο που γνωρίζουν όλοι. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη λέξη έως την τελευταία, αποφάσισα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους που θα διαβάσουν την ιστορία της ζωής μου. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει: μόνο η καθαρή και ανόθευτη αλήθεια, κι αυτή καταθέτω στο 13-33.

Αυτό το βιβλίο είναι η αρχή μιας νέας περιόδου της ζωής μου. Μπορεί αυτή η φάση να άρχισε βίαια· με ένα γεγονός που άλλαξε δραστικά τα πάντα μέσα μου και γύρω μου, αλλά δεν πρόκειται να καταθέσω τα όπλα, ποτέ δεν το έκανα.

Κάθε λέξη αυτού του βιβλίου είναι και μια νότα που βγαίνει από τα σπλάχνα μου. Κάθε πρόταση και μια μουσική φράση, κάθε εικόνα κι ένα τραγούδι που παίζω για εσάς στο κλαρίνο μου. Αυτό μας έδεσε κι αυτό θα συνεχίσει να το κάνει.