Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες και θα πληρώσει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ

Υπό την επήρεια αλκοόλ να οδηγεί μηχανή εντοπίστηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε έλεγχο της Τροχαίας.

 Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου η Τροχαία σταμάτησε την γνωστή τραγουδίστρια για έλεγχο.

 Όπως αναφέρει το ethnos.gr κατά το αλκοτέστ, η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της υπολογίστηκε σε 0,10, όταν λίγο νωρίτερα η αρχική μέτρηση ήταν 0,15.

 Με δεδομένο ότι στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10, η τιμή που καταγράφηκε θεωρήθηκε παραβίαση. Έτσι, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

