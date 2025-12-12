Rocky στη πασαρέλα: Όταν η πυγμαχία συναντά την υψηλή ραπτική της Χρυσούλας Πλέα- ΦΩΤΟ

Η Πατρινή πρωταθλήτρια πυγμαχίας και σχεδιάστρια μόδας, Χρυσούλας Πλέα παρουσίασε τις δικές της δημιουργίες στην επίδειξη μόδας που διοργάνωσε το «Κόβω-ράβω-δημιουργώ» την Κυριακή στις 7 Δεκεμβρίου με θέμα, τι άλλο φυσικά, από τη γνωστή και πολυαγαπημένη ταινία “Rocky” με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο ηθοποιό Σιλβέστερ Σταλόνε!

Η ίδια μάς εξηγεί πώς εμπνεύστηκε την κάθε δημιουργία της, αφού το κάθε κομμάτι έχει έναν διαφορετικό συμβολικό χαρακτήρα!

«Αυτή η επίδειξη για εμένα ήταν ένα όνειρο ζωής, αφού μπόρεσα να συνδυάσω σε μια πασαρέλα δύο μεγάλες μου αγάπες και προσωπικότητες! Τα ενδύματα που παρουσίασα μπορεί να είχαν ως κύρια πηγή έμπνευσης την πυγμαχία, αλλά και ως σχεδιάστρια μόδας ασχολούμαι κυρίως με το κομμάτι της δημιουργίας νυφικών. Οπότε συνδύασα μαζί αυτές τις δύο διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς μου για να βγει αυτό το ξεχωριστό αποτέλεσμα που κανένας σχεδιαστής δεν είχε υλοποιήσει μέχρι σήμερα.

Ήταν μια διαφορετική πασαρέλα από αυτές που έχουμε συνηθίσει, καθώς τα ακριβά και περίτεχνα υφάσματα των νυφικών συνδυάστηκαν με απόλυτο σεβασμό και αισθητική για να δημιουργηθούν πυγμαχικά ενδύματα/βραδινά φορέματα, χωρίς η μία κουλτούρα να αλλάξει ή να αλλοιώσει την άλλη!

Το κάθε μοντέλο μου ήταν διαφορετικό, καθώς δεν πήρα έμπνευση μόνο από την ταινία, αλλά και από ένα άτομο του οποίου την πυγμαχική καριέρα, την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα θαυμάζω πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος από τον αδερφό μου, τον Γιώργο Πλέα. Πρωταθλητής πυγμαχίας και ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας, με αμέτρητες διακρίσεις στο εξωτερικό!

Το κάθε ένα ρούχο έχει γραμμένη πάνω του μια ιστορία από διαφορετικούς αγώνες και στιγμές από την ταινία!

Το πρώτο ρούχο της πασαρέλας ήταν εμπνευσμένο από την πρώτη φορά που ο αδερφός μου μπήκε στην κατηγορία Ανδρών. Η μακριά τούλινη φούστα με το ασημένιο γκλίτερ που υπήρχε στο πάνω μέρος από το σορτσάκι αντιπροσωπεύει τη ήδη λαμπρή (το γκλίτερ) καριέρα του αδερφού μου που είχε καταφέρει πριν καν μπει στην κατηγορία Ανδρών. Οι κόκκινες χάντρες πάνω στο σορτσάκι και στην μπλούζα είναι ραμμένες με τόση προσοχή ώστε να αντιπροσωπεύουν σταγόνες αίματος που έχουν χυθεί μετά από έναν σκληρό αγώνα! Τα φαρδιά μανίκια και οι ψηλές κάλτσες απεικονίζουν αγαπημένα στυλ ενδυμάτων που φοράει ένας αθλητής κατά τη διάρκεια της πυγμαχικής του καριέρας, όπως και ο Rocky στην ταινία!

Το δεύτερο νυφικό ένδυμα είναι εμπνευσμένο από μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ταινία Rocky 5, όπου παρά τη λαμπρή πυγμαχική του καριέρα, ο χρόνος —που είναι ο μόνος αντίπαλος που δεν θα σταματήσει ποτέ να μας «πειράζει»— του έχει στήσει ένα άσχημο παιχνίδι στον αγώνα αυτόν που λέγεται ζωή. Γι’ αυτό και το χρώμα του νυφικού είναι μαύρο! Ήθελα να δείξω ότι ένας πραγματικός μαχητής πρέπει να συνεχίζει να παλεύει παρά τις αναποδιές και τις δυσκολίες της ζωής. Όπως και το σλόγκαν της επίδειξής μου ήταν η υπέροχη φράση του Μπαλμπόα στο Rocky 5: “You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard ya hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.”

Αλλά αν βρούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε, το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά λαμπρό! Γι’ αυτό και η επιλογή υφάσματος και των αξεσουάρ ήταν τέτοια που λαμπύριζε το φόρεμα, δίνοντας λάμψη μέσα στο μαύρο του υφάσματος!

Το τρίτο ρούχο ήταν εμπνευσμένο καθαρά από έναν τρομερό πυγμαχικό αγώνα του αδερφού μου. Η κάθε σταγόνα αίματος είναι τοποθετημένη έτσι ακριβώς όπως ήταν και στα ρούχα του μετά τον αγώνα! Το σύνολο αποτελείται από μια πυγμαχική κάπα που φοράνε οι αθλητές πριν ανεβούν στο ρινγκ, με την τίγρη στο πίσω μέρος της, φτιαγμένη από πολλά μικρά ιριδίζοντα διαμάντια, και το όνομα του αθλητή που παίζει αγώνα! Στη συγκεκριμένη περίπτωση το λογότυπό μου!

Και το τελευταίο νυφικό, που είναι η αποκορύφωση κάθε πυγμαχικής καριέρας! Το μοντέλο φορούσε μια διαμαντένια πυγμαχική μασέλα με έναν τελείως συμβολικό χαρακτήρα! Ήθελα να δείξω το πείσμα που έχουν οι αθλητές ή και ο κάθε μαχητής της ζωής. Που σφίγγει τα δόντια για να συνεχίσει και δεν σταματάει παρόλο που η ζωή δεν έχει πάντα «λευκό» χρώμα, γιατί τις περισσότερες φορές είναι «μαύρη», όπως το μπλουζάκι του ρούχου. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν προσπαθήσουμε, το όνομά μας θα λάμψει στο τέλος και θα ξεχωρίζει μέσα σε αυτό το σκοτάδι, όπως και το δικό μου στο πίσω μέρος του φορέματος!

Έτσι κλείνει και κάθε αγώνας, με τον διαιτητή να ανακοινώνει το όνομα του νικητή.

Το δικό μας όνομα!

Μέσα σε όλη μου αυτή την προσπάθεια όμως δεν ήμουν μόνη μου. Πολλοί ήταν αυτοί που με βοήθησαν να υλοποιήσω αυτή την επίδειξη, όπως η Force1 που μου παρείχε την ευγενική χορηγία ολόκληρου του πυγμαχικού εξοπλισμού. Από τα γάντια μέχρι και τις μασέλες! Τους ευχαριστώ από καρδιάς!

Τη δασκάλα ραπτικής μου, την κυρία Έλενα Φλίγκου, που μου έμαθε τόσα πολλά και μπορώ και υλοποιώ τα σχέδιά μου!

Τα άτομα του συλλόγου που έτρεξαν και διοργάνωσαν την επίδειξη.

Τη φωτογράφο μου, Γιώτα Λοτσάρη, που κάθε χρόνο μου καλύπτει το event.

Την κ. Φαύστα Φρατζή.

Τα μοντέλα που φόρεσαν τις δημιουργίες μου:

Μαρία Παππά

Μαρία Διονυσόπουλου

Μαριάτζελα Μπιρλή

Ευδοξία Κορίλλη

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους (φίλους και οικογένεια) που με στήριξαν και ήταν δίπλα μου σε ό,τι χρειαζόμουν:

Πλέα Φωτεινή

Περσεφόνη Λαμπέρτη

Χρυσούλα Καλαφατίδου

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πλέας Θεόδωρος

Δημήτρης Μυλωνάς

Αναστασία Ανδρικοπούλου

Και τέλος τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, που πάντα είναι εκεί για εμένα και με στηρίζουν από την αρχή της πυγμαχικής μου καριέρας μέχρι και σήμερα!

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αδερφό μου, Πλέα Γεώργιο, που με ενέπνευσε για όλη αυτή τη συλλογή!»