Όταν η Glenn Close βγήκε ραντεβού με τον Robert Redford και δεν το γνώριζε

Το 1984, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία "The Natural-Ο Καλύτερος" σε σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον, ο Robert Redford είχε προσκαλέσει την συμπρωταγωνίσρια του Glenn Close σε ένα «πολύ ρομαντικό εστιατόριο» για δείπνο.

«Δεν το κατάλαβα καθόλου», είπε γελώντας η 78χρονη ηθοποιός, μιλώντας στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του podcast Wiser Than Me της ηθοποιού Julia Louis-Dreyfus.

Η εκλεκτή ηθοποιός Glenn Close θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της με τον αξέχαστο Robert Redford. Ήταν το 1984, μετά τη συνεργασία τους στην επιτυχημένη ταινία "The Natural" όπου η Glenn Close ως Iris Gaines είχε προταθεί για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου, ο γοητευτικός Redford που έκανε έναν παίκτη του νμμπέιζπολ, τον Ρόι Χομπς, την είχε προσκαλέσει σε ένα «πολύ ρομαντικό εστιατόριο» για δείπνο.

Αλλά όπως ομολόγησε τόσα χρόνια μετά η σπουδαία ηθοποιός, «δεν το κατάλαβα καθόλου». «Ήμουν υπερβολικά αθώα, αβέβαιη και ανασφαλής για να μου περάσει από το μυαλό ότι ίσως με είχε καλέσει σε ραντεβού».

Η Julia Louis-Dreyfus αντέδρασε με ένα έκπληκτο «Ω, Θεέ μου», ενώ η Close συνέχισε θυμίζοντας ότι το 1996 ο Robert Redford γνώρισε τη Sibylle Szaggars, την οποία παντρεύτηκε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 2009. «Αλλά εσύ ήσουν τυχερή που δούλεψες μαζί του», της είπε η οικοδέσποινα. «Πραγματικά τυχερή. Και πόσο ντροπαλή υπήρξα…», απάντησε η ηθοποιός.

Θυμίζουμε ότι την περίοδο του ραντεβού τους, το 1984, ο Robert Redford ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο Lola Van Wagenen, με την οποία ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 1958. Ωστόσο, λέγεται πως για χρόνια οι δυο τους είχαν χωρίσει αθόρυβα και το διαζύγιο, που εκείνη την εποχή ήταν τρομερά χρονοβόρο, εκδόθηκε το 1985.

Σε πιο χιουμοριστική διάθεση, όταν η Louis-Dreyfus τη ρώτησε τι θα συμβούλευε τον 21χρονο εαυτό της, η Close είπε: «Συμμορφώσου. Μαζέψου. Λάβε μια καλή εκπαίδευση!» και επανέλαβε πόσο ντροπαλή υπήρξε.

*Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια και πραγματικά ο θάνατος του είναι από τις μεγαλύτερες απώλειες της χρονιάς που σε λίγο τελειώνει.