Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

Με μια τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση της απώλειας του πατέρα του, ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες μία όταν ο ηθοποιός ήταν μωρό και μία τωρινή, αποχαιρετώντας ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, με μια τρυφερή λεζάντα:

“Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ …”

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με μια ακόμη απώλεια, αυτή της μητέρας του, η οποία έφυγε μόλις πριν από τρεις μήνες, τον Σεπτέμβριο.

Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη