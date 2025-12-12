Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού
Με μια τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση της απώλειας του πατέρα του, ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
Συγκεκριμένα ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες μία όταν ο ηθοποιός ήταν μωρό και μία τωρινή, αποχαιρετώντας ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, με μια τρυφερή λεζάντα:
“Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ …”
Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με μια ακόμη απώλεια, αυτή της μητέρας του, η οποία έφυγε μόλις πριν από τρεις μήνες, τον Σεπτέμβριο.
Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr