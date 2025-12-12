Back to Top
Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δ...

Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού

Με μια τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση της απώλειας του πατέρα του, ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες μία όταν ο ηθοποιός ήταν μωρό και μία τωρινή, αποχαιρετώντας  ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, με μια τρυφερή λεζάντα:

“Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ …”

 Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με μια ακόμη απώλεια, αυτή της μητέρας του, η οποία έφυγε μόλις πριν από τρεις μήνες, τον Σεπτέμβριο.

Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

