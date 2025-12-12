Πάτρα: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα; Απαντά ο Νικόλας Σερέτης

Μετά την έντονη κακοκαιρία των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου, ο καιρός δείχνει να… γυρίζει σελίδα, με μια παρατεταμένη περίοδο ηλιοφάνειας που θα φτάσει μέχρι και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μπαίνουμε σε εορταστικό κλίμα με ήπιες θερμοκρασίες και καθαρό ουρανό, όμως τα μοντέλα «ψιθυρίζουν» αλλαγή σκηνικού αμέσως μετά τις 23 Δεκεμβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιστροφή βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας μέσα στις ημέρες των γιορτών.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr, ο γεωλόγος – προγνώστης καιρού, Νικόλας Σερέτης, η ηρεμία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα δεν είναι τυχαία. «Ένα εκτεταμένο αντικυκλωνικό σύστημα έχει εγκατασταθεί πάνω από την περιοχή μας και στην ουσία «καπακώνει» τη χώρα. Αυτό σημαίνει σταθερό καιρό, ηλιοφάνεια και πλήρη απουσία βροχοπτώσεων».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι τις 20 με 22 Δεκεμβρίου», με τον χάρτη της χώρας να παραμένει καθαρός από οργανωμένα συστήματα βροχής. «Πρώτες ενδείξεις αλλαγής έχουμε για την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Από τις 23 του μήνα και μετά, φαίνεται πως η ατμόσφαιρα ξαναμπαίνει σε διαδικασία ανακατατάξεων. Η καιρική τράπουλα ανακατεύεται ξανά».

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι ακόμη δεν μπορούν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της πιθανής κακοκαιρίας. «Μιλάμε για μια πρώτη τάση, όχι για συγκεκριμένη πρόγνωση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι ο καιρός θα γίνει πιο δραστήριος μετά τις 23 Δεκεμβρίου», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, ο Νικόλας Σερέτης εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Δεν αλλάζει κάτι τοπικά. Οι επόμενες δέκα ημέρες θα είναι εξαιρετικές, με πολλές ώρες ήλιου και χωρίς ίχνος βροχής». Όπως εξηγεί, η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα φτάνει τους 17-18°C, ενώ το πρωί θα πέφτει λίγο κάτω από τους 10°C, με τις ελάχιστες τιμές να είναι χαμηλότερες στα προάστια και στα πιο ορεινά σημεία. «Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, οπότε δεν αναμένονται προβλήματα ούτε από εκεί».