ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το τρένο: Ο αναπληρωτής Υπουργός «διαψεύδει» τον Πρωθυπουργό

"Για μια ακόμη φορά οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχθηκαν ψεύτικες. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης εχθές Πέμπτη στην Πάτρα, επιχείρησε να βάλει ταφόπλακα σε αυτό που με ομόφωνα ο λαός της Πάτρας, με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, φορέων και επιμελητηρίων διεκδικεί, δηλαδή την πλήρη υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίο έως το νέο λιμάνι".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της χθεσινής σύσκεψης φορέων με τον κ. Κυρανκάκη στη Πάτρα για το ζήτημα του τρένου.

Και συνεχίζει:

Με την υπόσχεση για επιφανειακή γραμμή μέχρι Κανελλοπούλου, τραμ στην παραλία, εμπορευματική χρήση μέχρι το νέο λιμάνι, καταργεί την πλήρη υπογειοποιημένη γραμμή για εμπορική και επιβατική χρήση. Η υποβάθμιση της Πάτρας, της τρίτης πόλης στην Ελλάδα, είναι συνειδητή και προφανής. Με τη χθεσινή εξέλιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έκθετος απέναντι στον Πατραϊκό λαό. Αλήθεια τι άλλαξε από την εποχή που προσωπικά ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν; Ή μήπως από τότε ήξερε, αλλά οι εξαγγελίες του ήταν για εκτόνωση της δίκαιης αντίδρασης των πολιτών, ώστε να πράγματα ναοδηγηθούν σιγά σιγά στην απώλεια ενός σύγχρονου τρένου; Το όνειρο της Πάτρας δεν ήταν ποτέ «μισό». Οι αντιδράσεις των φορέων από εχθές δείχνουν ότι το σχέδιο υποβάθμισης δε θα περάσει εύκολα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα διεκδικήσει μαζί με τον λαό της πόλης σύγχρονο υπογειοποιημένο τρένο και ανάπλαση της παραλιακής ζώνης που να θυμίσουμε ότι με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα παραχωρήθηκε κόντρα στα 350 μέτρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδινε. Η πόλη διεκδικεί σύγχρονο τρένο και ανάπλαση όπως της αρμόζει.