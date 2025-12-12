Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις



Τελετή Αναγόρευσης του Ηλία Παπαϊωάννου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών | 19.12.2025 , 12:00

Ο Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών της Σχολής Επιχειρήσεων Λονδίνου (London Business School) θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ιωάννης Σ. Λαλιώτης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Νικόλαο Α. Γιαννακόπουλο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ηλία Παπαϊωάννου με τίτλο: «Ελληνική Οικονομική Ιστορία με Μεγάλα Δεδομένα. Το αποτύπωμα των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελληνική Κοινωνία».



Βραδιές Μουσείου: "Συνομιλώντας με τα Ζώα" | 12.12.2025 , 17:00



Εκδήλωση της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών BiTUP, με τίτλο: ECO TALKS - Από τα μόρια στα οικοσυστήματα |13.12.2025 , 10:00



Παρουσίαση του βιβλίου της Αν. Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννας Παπαγεωργίου «Προφορική παράδοση και νεοτερισμός. Η δομή των έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση της Πάτρας» | 16.12.2025 , 20:00 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/parousiasi-vivliou-proforiki-paradosi-kai-neoterismos-i-domi-ton-ergon-tou-ellinikou-theatrou-skion-kata-tin-periodo-tou-mesopolemou-i-periptosi-tis-patras-16-12-2025/



Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Ένα Πανεπιστήμιο για Όλους: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κοινωνικοποίηση και Προσβασιμότητα στη νέα εποχή μάθησης» | 16.12.2025 , 18:00-19:00 Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 18:00-19:00 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ένα Πανεπιστήμιο για Όλους: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κοινωνικοποίηση και Προσβασιμότητα στη νέα εποχή μάθησης». Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών ανεξαρτήτως τμήματος φοίτησης ή επιπέδου σπουδών.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα σταλεί βεβαίωση παρακολούθησης. (Η βεβαίωση θα σταλεί μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου).

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη πανεπιστημιακή εμπειρία εξελίσσεται μέσα από τρεις ισότιμες και αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές: τα νέα εργαλεία μάθησης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κοινωνικοποίηση και την προσβασιμότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν: -Νέα εργαλεία μάθησης που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

-Τη σημασία της κοινωνικοποίησης στο Πανεπιστήμιο ως βασικό στοιχείο συνεργασίας, ψυχικής ευεξίας και προσωπικής ανάπτυξης.

-Την προσβασιμότητα ως βασικό άξονα για τη διαμόρφωση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια, όπου κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του/της. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Την έναρξη του Σεμιναρίου θα πραγματοποιήσει η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Ομιλητές/τριες -Ξένος Μιχαήλ, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τίτλος ομιλίας: Χρήση Εργαλείων ΑΙ στην Εκπαίδευση

-Μαυρόγιαννη Θεώνη, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Τίτλος ομιλίας: Ευκαιρίες Κοινωνικής Ζωής και Συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο

-Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος DEA – DESS εξωτερικός συνεργάτης Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, Τίτλος ομιλίας: Η προσβασιμότητα στην πράξη

-Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, Τίτλος ομιλίας: Υπηρεσίες προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος παρακολούθησης σεμιναρίου Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακολουθήσετε το σεμινάριο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]



Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής / Προετοιμασία για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων | 16.12.2025, 13:00 – 15:30 Στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 της Δράσης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.), του Πανεπιστημίου Πατρών, θα υλοποιήσει Σεμινάριο με θέμα:

«Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής / Προετοιμασία για τη διαδικασία των Συνεντεύξεων».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00–15.30, στο Αμφιθέατρο ΑΠ1 (Συγκρότημα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διημερίδα Θεωρίας Αριθμών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών |16 – 17.12.2025



Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» | 18.12.2025 | 10:00-13:00 Το 2025 μας αποχαιρετά και το 2026 καταφτάνει με γιορτινή διάθεση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανάμεσα σε μελομακάρονα και προετοιμασίες για τη νέα χρονιά, βρίσκουμε την ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε ό,τι δίνει πραγματική αξία στις γιορτές: τη φροντίδα και τη στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας. Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των νοσοκομείων παραμένουν σημαντικές και η προσφορά αίματος γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική, καλούμε όσους μπορούν να συμμετάσχουν σε μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης, δίνοντας λίγο από τον χρόνο τους για κάτι που μπορεί να γίνει δώρο ζωής στον συνάνθρωπο. Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε, e-mail : [email protected] Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.



ΑΙ Hackathon Greece 2026 | ACE AUEB | 06-08.03.2026 Το 3ο AI Hackathon Greece 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Μαρτίου 2026, από το ACE, του Ο.Π.Α. Η διάρκεια του AI Hackathon θα είναι τρείς ημέρες και σε αυτό θα συμμετέχουν περισσότερες από 30 ομάδες με την υποστήριξη πάνω από 15 μεντόρων. Το AI Hackathon θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

-Α’ Φάση (Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026): Εκπαίδευση

-Β’ Φάση (Σάββατο 7 Μαρτίου 2026): Coding & Mentoring

-Γ’ Φάση (Κυριακή 8 Μαρτίου 2026): Παρουσιάσεις λύσεων, αξιολόγηση και βραβεύσεις- Στο τέλος της 3ης ημέρας, όλες/όλοι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν το challenge το οποίο έφεραν εις πέρας στην επιτροπή αξιολόγησης.

Όλο το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ACE ( Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, Κυψέλη Αττικής, ισόγειο). Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος; Το AI Hackathon απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/φοιτητριών, ερευνητών/ερευνητριών, επιχειρηματικές ομάδες, επαγγελματίες, ερασιτέχνες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν αίτηση μεμονωμένα άτομα τα οποία θα προστεθούν σε ομάδες οι οποίες θα σχηματιστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής. Οι ομάδες αυτές θα αποτελούνται από δύο (2) έως έξι (6) άτομα και θα υπάρξει εκ των προτέρων ενημέρωση και διασύνδεση σχετικά με άτομα αυτής - πριν την έναρξη του προγράμματος. Με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Δύο είναι οι τρόποι που μπορείτε να συμμετάσχετε: -Είτε “λύνοντας” μια δική σας πρόκληση (challenge) - μια δική σας ιδέα

-Είτε επιλέγοντας ένα challenge εταιρείας-χορηγού που θα θέλατε να “λύσετε” Γιατί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα:

-Δυνατότητα επίλυσης προκλήσεων που έχουν προέλθει απευθείας από οργανισμούς στην Ελλάδα.

-Συμβουλευτική και καθοδηγητική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και εκπαιδευτικού/ακαδημαϊκού προσωπικού.

-Δημιουργία επαφών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων (networking).

-Χρηματικά έπαθλα για τις ομάδες που θα διακριθούν. Εφόσον, σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας εδώ, μέχρι και την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:59.



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας | 24-26/04/2026

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας | 24-26/04/2026