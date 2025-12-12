Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση κατά του 14χρονου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στο Χολαργό.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ανηλίκων και οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία τους για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση αρνήθηκαν τα όσα έχουν γίνει γνωστά στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα ο φερόμενος ως δράστης της πράξης ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς ήταν ο 14χρονος που πρώτος του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε ο κατηγορούμενος έβγαλε το δικό του προλαβαίνοντας να καταφέρει πρώτος το χτύπημα.

Από την άλλη ο ενήλικος συγκατηγορούμενός του, παραδέχθηκε ότι ήταν μπροστά στην επίθεση υποστηρίζοντας ωστόσο ότι εκείνος δεν κινήθηκε σε βάρος του 14χρονου.



