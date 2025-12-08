Χολαργός: Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ραντεβού σε 14χρονο και του επιτέθηκαν

Επίθεση με επτά μαχαιριές δέχθηκε ένας 14χρονος στον Χολαργό σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, δυο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα στο θύμα τους χρησιμοποιώντας μια 20χρονη ως δόλωμα, με την οποία ο νεαρός είχε κλείσει ραντεβού.

Το ανυποψίαστο θύμα έφτασε στο σημείο και τότε τα δυο άτομα τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν 7 φορές.

«Τίποτα έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη» ανέφερε στο MEGA το θύμα της επίθεσης.