«Καμπανάκι» από Πέτρο Μαντά για το γεφυράκι της ΒΙΠΕ- «53 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα»

Το «καμπανάκι» κινδύνου για τη στατικότητα και τη συνολική ασφάλεια του γεφυριού του Πείρου- Παραπείρου χτυπά εκ νέου ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΒΙΠΕ, Πέτρος Μαντάς, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, έχει αφεθεί για δεκαετίες χωρίς ουσιαστική συντήρηση.

Οι πρόσφατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που περιορίζουν τη διέλευση των οχημάτων, αλλά και τα μηχανήματα μέτρησης δονήσεων που τοποθετήθηκαν, ενισχύουν -σύμφωνα με τον ίδιο- τις ανησυχίες τους για την κατάσταση της γέφυρας, από την οποία καθημερινά περνούν εκατοντάδες νταλίκες, από και προς τη ΒΙΠΕ.

«Για το γεφυράκι του Πείρου- Παραπείρου, έχουν πάρει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως μέτρο προστασίας. Έχουν δώσει την κίνηση, μόνο στο κέντρο της, εναλλάξ. Δηλαδή, μπορεί να περνάει μόνο ένα φορτηγό κάθε φορά. Αυτό επιβεβαιώνει, ότι είχαμε λόγους να ανησυχούμε. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί κάποια μηχανήματα, που υποτίθεται, ότι μετρούν τις δονήσεις, αλλά κανείς δεν μας λέει, τι μετράνε, τι αποτελέσματα έχουν βγει έως τώρα. Επίσης, έχουν βάλει κάτι προστατευτικά. Από ‘κει και πέρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μετά από 50 συν χρόνια η γέφυρα πρόσβασης προς τη ΒΙΠΕ δεν έχει συντηρηθεί. Ανά πέντε χρόνια θα έπρεπε να ελέγχεται και ανά δέκα η προέντασή της, να διορθώνεται. Ήδη έχουν περάσει από το 1972, 53 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και φοβάμαι ότι δεν είμαστε μακριά από τη μέρα που θα βρεθούμε προ εκπλήξεων», τονίζει, o κ. Μαντάς, μιλώντας στο thebest.gr.

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας εντοπίζονται και στο οδικό δίκτυο προς Θεριανό, όπου οι πρόσφατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σειρά εκτροπών φορτηγών, αναδεικνύοντας -όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΒΙΠΕ- τις χρόνιες ελλείψεις στις παρεμβάσεις του δρόμου. «Την προηγούμενη εβδομάδα με τις βροχές, είχαμε ένα σωρό εκτροπές φορτηγών, στο δρόμο προς Θεριανό, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας. Και αυτό, το έχουμε επισημάνει πολλά χρόνια. Έχουν γίνει δυο τρεις εργολαβίες, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα».