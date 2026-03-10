Αχαΐα: Κατοχυρώθηκε ως δημόσιο κτήμα ο παλαιός αιγιαλός στην Καλογριά

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κ. Δημητρίου Κατσαρού, κατοχυρώνεται επισήμως ως δημόσιο κτήμα τμήμα του παλαιού αιγιαλού υπό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Η απόφαση βασίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας από τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, οι οποίοι εδώ και χρόνια αγωνίζονται για την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη παραλείψεων ή ακατάλληλων ενεργειών της Διοίκησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, διασφαλίζοντας έτσι τη νόμιμη διαχείριση και προστασία του αιγιαλού.





















