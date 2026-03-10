Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο: Σειρήνες σε Μπαχρέιν και ΗΑΕ

«Θα επιτιθόμαστε με πυραύλους για όσο χρειαστεί», λέει το Ιράν

Στις φλόγες για 11η ημέρα βρίσκεται η Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν το Ιράν και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανος και την Τεχεράνη να απαντά με ομοβροντία πυραύλων και drones προς κεντρικές πόλεις του Ισραήλ αλλά και σε πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως αν το Ιράν μπλοκάρει την ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθεί πλήγματα 20 φορές δυνατότερα από ότι τώρα, ενώ την ίδια στιγμή εκτιμά πως ο πόλεμος θα λήξει σύντομα. Ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν συσπειρωθεί στην Κύπρο για την ασφάλεια του νησιού μετά τις αναχαίτιση drones που προκάλεσε ζημιές στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Με νέα πυραυλικά χτυπήματα απειλεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα». «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο,

#BREAKING Iran's FM Abbas Araghchi told PBS News that talking or negotiating with the US is no longer on the agenda. 

He says that despite making progress during previous rounds of negotiations, the US still chose to attack Iran.

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Τα αντίποινα θα συνεχιστούν «για όσο απαιτείται» Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» της Τεχεράνης. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα αντίποινα από το Ιράν εναντίον κρατών στον Κόλπο θα συνεχιστούν «για όσο καιρό απαιτείται».

Τα Εμιράτα αναχαίτισαν πυραύλους και drones Τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προειδοποίησαν το πρωί της Τρίτης τους πολίτες να «παραμείνουν σε ασφαλές μέρος» και να ακολουθούν τις «προειδοποιήσεις και ενημερώσεις» στις επίσημες ιστοσελίδες, καθώς οι αεροπορικές άμυνες προσπαθούν να εξουδετερώσουν τις απειλές από ιρανικά drones και πυραύλους. «Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και της αναχαίτισης drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να στοχεύει ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων «Όταν τους βρούμε, θα τους εξουδετερώσουμε», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η CENTCOM