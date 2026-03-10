Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει τις τιμές

Τα σενάρια πολέμου για την ελληνική οικονομία τέθηκαν χθες το απόγευμα επί τάπητος του Μεγάρου Μαξίμου, μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε από την Κύπρο και την τριμερή συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Δηλωτικό της σπουδής να γίνει η σύσκεψη είναι το γεγονός ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που μετείχε αυτής συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της συμμετοχής του στο Eurogroup, ενώ ήταν ουσιαστικά το μοναδικό χρονικό παράθυρο για αναλυτική συζήτηση του πρωθυπουργού με τους συναρμόδιους υπουργούς, με δεδομένο ότι σήμερα αναχωρεί για το Παρίσι και από την Τετάρτη ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πρώτες παρεμβάσεις.

Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο στενός πυρήνας του Μαξίμου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ήταν ουσιαστικά follow-up της πρώτης αντίστοιχης σύσκεψης που έγινε την περασμένη Πέμπτη και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε τις εισηγήσεις και εκτιμάται ότι ως την Παρασκευή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν.

«Μοντέλο Ουκρανίας» – Προτεραιότητα στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Η βάση της «εργαλειοθήκης» που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι το μοντέλο που εφαρμόστηκε μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένα από αυτά, που συζητείται να εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο σύνολο της αγοράς, το οποίο καταργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με έμφαση στα βασικά προϊόντα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων φέρεται να βρίσκεται και η πρόταση για μέτρα στήριξης στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, προκειμένου να μη μετακυλήσουν τις αυξήσεις του κόστους της ενέργειας στις τελικές τιμές των προϊόντων, κι έτσι στους πολίτες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν επεξεργαστεί σενάρια μηχανισμών μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, στο πρότυπο ευρωπαϊκών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης.

Στην «συρτάρι» βρίσκονται και εισηγήσεις για επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση φυσικού αερίου, επίδομα καυσίμων ( Fuel Pass ), επίδομα ακρίβειας και η αύξηση επιδόματος θέρμανσης, με αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης να επισημαίνουν πως αυτή τη στιγμή δεν συζητείται η προώθηση αυτού του πακέτου μέτρων.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Παράλληλα με τα μέτρα στήριξης, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, κυρίως σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, με επιβολή τσουχτερών προστίμων για όσους κερδοσκοπούν.