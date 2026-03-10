Πέθανε ο σπουδαίος κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά.

Από τις ταινίες του μέχρι τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο κορυφαίος σκηνοθέτης συνέδεσε την ελληνική εικόνα με διεθνείς παραγωγές, επηρεάζοντας γενιές κινηματογραφιστών και οπτικοακουστικών δημιουργών.

Η πορεία του

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε στην τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την καριέρα του ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής.

Στην πορεία του συνεργάστηκε, σε πλήθος σημαντικών παραγωγών και έφερε την κινηματογραφική του αισθητική σε διαφήμιση, τηλεόραση και μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις. Η συμβολή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυσχιδούς του δράσης.

Ο Γ. Πανουσόπουλος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα του ελληνικού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας, αποτελώντας έμπνευση για νέες γενιές δημιουργών.

Ως σκηνοθέτης γύρισε «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979 και συνέχισε με τους εμβληματικούς «Απέναντι», το 1981.

Ακολούθησε η «Μανία» το 1985, το «Μ’ Αγαπάς;» το 1989, η «Ελεύθερη Κατάδυση» το 1995, το «Μια Μέρα τη Νύχτα» το 2001 και η «Τεστοστερόνη», το 2004.

Το «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς Δεν Ηξερε να Κλαίει», γυρισμένο το 2018, ήταν και η τελευταία του ταινία.