Πάτρα: Του άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό έξω από μαγαζί

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος προσέγγισε έναν άνδρα που βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ασκώντας σωματική βία, του αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στον λαιμό.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε η κλεμμένη αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.