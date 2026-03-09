Πάτρα: Έκρηξη σε όχημα σε εργοστάσιο - Ακούστηκε μέχρι τον Άγιο Ανδρέα

Κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΕΚΑΒ
ΝΕΟΤΕΡΟ Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία οχήματος σε εργοστάσιο οξυγόνου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και τo EKAB. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ δεν υπάρχει φωτιά.
Η έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών καθώς ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την περιοχή του Νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Συναγερμός αυτή την ώρα σε Αστυνομια, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει ειδιποιηθεί η πυροσβεστική για έκρηξη σε επαγγελματική μονάδα στην Περιβόλα στην Πάτρα.
