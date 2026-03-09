Νέα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν και στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ισχυρές συγκρούσεις συγκλόνισαν σήμερα την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την δέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Εκρήξεις ακούγονταν σε πολλές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ενώ προς το παρόν δεν ήταν δυνατό να διευκρινιστεί ο στόχος των πληγμάτων.

Στο μεταξύ η ρωσική κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε επικαλούμενη τον επικεφαλής της Αλεξέι Λιχατσόφ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, αλλά όπως σημείωσε δεν έχουν αναφερθεί πλήγματα στην εγκατάσταση ούτε στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο Λιχατσόφ πρόσθεσε ότι η κατασκευή επιπρόσθετων μονάδων στο Μπουσέρ έχει ανασταλεί, αν και πάνω από 600 μέλη του προσωπικού παραμένουν εκεί για τη διατήρηση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση εργασιών που δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ» (προάστιο στα αραβικά).

Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.

Η εταιρία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Βηρυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες ο δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό.

Στη Σιδώνα, βασική πόλη στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρίας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.