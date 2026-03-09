Πάτρα: «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν έχουμε έρθει ποτέ πάλι αντιμέτωποι με τέτοια υπόθεση», λέει η Άννα Μαστοράκου στο thebest για τον πατρινό μαιευτήρα

Τον αποτροπιασμό της για την υπόθεση του συνταξιούχου γυναικολόγου–μαιευτήρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εξέφρασε στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου.

Όπως ανέφερε, η ιατρική κοινότητα εμφανίζεται συγκλονισμένη από την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πράξεις που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη φύση και την αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν έχουμε έρθει ποτέ πάλι αντιμέτωποι με τέτοια υπόθεση. Στο παρελθόν, δεν υπήρξε ποτέ κάποια καταγγελία, ούτε πειθαρχικά κάτι εναντίον του, που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Μας εντυπωσιάζει το γεγονός, ότι ήταν γυναικολόγος και διαχειρίζονταν επίτοκες και έχει ξεγεννήσει εκατοντάδες παιδιά. Ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν μπορεί να επιληφθεί του συγκεκριμένου ζητήματος, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι πλέον ενεργός γιατρός, είναι συνταξιούχος» τονίζει.

Επίσης, σημειώνει ότι «η ιατρική κοινότητα δηλώνει συγκλονισμένη καθώς φέρεται να ενέχεται σε πράξεις που έρχονται σε πλήρη, ριζική και αντιδιαμετρική αντίθεση με την ίδια τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος. Τονίζουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι επαίσχυντες κακουργηματικές πράξεις αυτές, προσβάλλουν βάναυσα τον όρκο του Ιπποκράτη και την ύψιστη αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία τέτοιων αποτρόπαιων συμπεριφορών, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".