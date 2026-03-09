Νέα μονοπάτια στο Παναχαϊκό- 13 διαδρομές φέρνουν το βουνό της Πάτρας πιο κοντά στους επισκέπτες- Ξεκινούν οι εργασίες

Εντός του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για το έργο «Αποκατάσταση- Ανάδειξη- Σήμανση και προώθηση πεζοπορικών μονοπατιών και διαδρομών του Παναχαϊκού όρους, εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων», το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 13 διακριτές πεζοπορικές διαδρομές, που ξεκινούν από τα 700μ. και φτάνουν μέχρι την κορυφή του Παναχαϊκού, στα 1926μ. ενώ έχουν συνολικό μήκος 64 χιλιόμετρα.

Το έργο, με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου.

Το έργο στοχεύει στην οργανωμένη ανάδειξη του ορεινού όγκου του Παναχαϊκού και στη δημιουργία υποδομών που θα καταστήσουν την περιοχή πιο φιλική και προσβάσιμη για τους επισκέπτες. Με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται, επιδιώκεται η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η ενίσχυση της πεζοπορίας και της υπαίθριας αναψυχής. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργηθούν οργανωμένες διαδρομές και χώροι στάσης που θα επιτρέπουν στους πολίτες και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το τοπίο και τη φύση του βουνού με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Περιβαλλοντολόγος και συντονιστής της ομάδας έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, το έργο έχει ως βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού τοπίου και τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων αναψυχής για τους επισκέπτες. «Σκοπός του έργου είναι η οργανωμένη διαμόρφωση του χώρου και συγκεκριμένα του Παναχαϊκού όρους, ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους περιηγητές και να διευκολύνει μερικές απλές δραστηριότητες αναψυχής όπως υπαίθρια γεύματα, πεζοπορία, ξεκούραση και απόλαυση της φύσης και του τοπίου. Το όρος Παναχαϊκό, στο οποίο υπάγεται η περιοχή της παρούσας μελέτης, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και νοτιοανατολικά της πόλης των Πατρών. Το μέγιστο ύψος του φτάνει τα 1.926 μ., εκτείνεται σε μήκος περί τα 20 χλμ. στον άξονα βορρά- νότου και κατατάσσεται ως το 34ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας», αναφέρει. Επίσης, επισημαίνει ότι: «Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων βασίζεται στους παρακάτω άξονες: τη διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την ένταξη και ενσωμάτωση στο οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και την παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή».

«Ο διαγωνισμός από εμάς έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο του 2025, ωστόσο δεν προχωρούσαμε στην υπογραφή με τον ανάδοχο διότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έπρεπε να υπάρξει υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργού και του Δημάρχου και αυτή με μεγάλη καθυστέρηση υπογράφηκε το Γενάρη από τον Υπουργό. Έτσι, από την περασμένη Δευτέρα, έχουμε στα χέρια μας, τη σύμβαση με τον ανάδοχο για τα μονοπάτια. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ μικρό, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου αλλά πιστεύω ότι μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι και θα παραδώσουμε το έργο» προσθέτει.

Χώροι αναψυχής και πυροφυλάκια

Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, από τον Δεκέμβριο, μια σειρά από παρεμβάσεις στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη του βουνού, από την πρώτη χρηματοδότηση που ήταν σε συμφωνία και με βάση τις κατευθύνσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν τέσσερις χώροι αναψυχής, στους οποίους τοποθετήθηκαν ξύλινα στοιχεία δασικής αναψυχής, όπως εξαγωνικά κιόσκια, τραπεζόπαγκοι με στέγη, ξύλινα παγκάκια, πίνακες ανακοινώσεων με σκεπή και ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων.

Οι θέσεις στις οποίες αναπτύχθηκαν οι χώροι αναψυχής είναι:

Τρανός Βράχος – 740 μ.

Αγ. Ιωάννης Κοκκινόβρυση – 1.094 μ.

Λάκκας Όρους – 695 μ.

Μιντζαΐκα – 645 μ.

Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν δύο πυροφυλάκια που θα εξυπηρετούν την εποπτεία της περιοχής, με στόχο την έγκαιρη διαπίστωση πιθανής έναρξης πυρκαγιάς. Τα πυροφυλάκια βρίσκονται στη Βούντενη, στη θέση Σκάλα (735 μ.) και στον Προφήτη Ηλία στο Πουρναρόκαστρο (694 μ.).

Στα σημεία αυτά τοποθετήθηκαν ξύλινοι πύργοι- πυροφυλάκια και ξύλινα παγκάκια, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με κιάλια και φορητούς ασυρμάτους για τη λειτουργία τους κατά την περίοδο της πυροπροστασίας.

Ανακαίνιση του Κέντρου Πληροφόρησης

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του Κέντρου Πληροφόρησης στο Πουρναρόκαστρο, το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια έχει δεχθεί περισσότερους από 65.000 επισκέπτες, ενώ σήμερα δυο μήνες μετά την παράδοσή του, τον χώρο έχουν επισκεφθεί 45 σχολεία και μέχρι το Ιούνιο, όλες οι ημερομηνίες είναι κλεισμένες.

Στον χώρο εγκαταστάθηκε σύγχρονος ψηφιακός εξοπλισμός και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καθώς και νέο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, δημιουργήθηκε φορητή έκθεση για την περιοχή Natura 2000 του Παναχαϊκού, ενώ ολοκληρώθηκε και η επανέκδοση, επικαιροποίηση και ψηφιακή παραγωγή του λευκώματος για το Παναχαϊκό που είχε εκδοθεί το 2007.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, υπογραμμίζει, στο thebest.gr τη σημασία των παρεμβάσεων για την πόλη: «Ένα αίτημα δεκαετιών της πόλης να γευτεί και να απολαύσει τις ιδιαίτερες ομορφιές του βουνού της Πάτρας, του Παναχαϊκού όρους, γίνεται πραγματικότητα. Αφορά στις παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων που ήδη ολοκληρώθηκαν και άλλες που θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους μέσα στον Μάρτιο. Με τα έργα αυτά θα διασφαλιστούν η προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου του Παναχαϊκού όρους, με σημαντικές υποδομές για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της αναψυχής των πολιτών και της πεζοπορίας. Οι παρεμβάσεις αυτές συνδυάζονται και με την κατασκευή του δρόμου Ζάστοβα-Κοκκινόβρυση, που εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση των πολιτών στον ορεινό όγκο του Παναχαϊκού».