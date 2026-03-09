Πάτρα: Ολική ανακαίνιση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη- Ριζικές αλλαγές και σύγχρονοι χώροι για το κοινό

Σημαντικά έργα ανακαίνισης αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, με στόχο την ολική αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων για τους επισκέπτες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών, Παναγιώτη Μελά.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο κ. Μελάς, «το έργο περιλαμβάνει ολική ανακαίνιση, ο χώρος θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο». Όπως εξηγεί, «δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση, καθώς υπάρχουν γραφειοκρατικά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν». Παράλληλα, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι «οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα».

Ο Αντιδήμαρχος διευκρινίζει ότι η ανακαίνιση αφορά το σύνολο του κτιρίου της οδού Μαιζώνος 110, με εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλους τους χώρους. Στο ισόγειο προβλέπεται η δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης και χώρων δημιουργικής απασχόλησης, όπως εργαστήρια χειροτεχνίας και αίθουσα υπολογιστών, ενώ θα λειτουργήσει και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κατάστημα-αναψυκτήριο και σύγχρονοι χώροι υγιεινής.

Στον πρώτο όροφο θα αναπτυχθούν το βασικό αναγνωστήριο, το τμήμα της δανειστικής βιβλιοθήκης και χώροι υπολογιστών με θαλάμους οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, θα διαμορφωθούν αίθουσες ειδικών εκθέσεων και χώροι αποθήκευσης και αρχειοθέτησης υλικού, ώστε να υποστηρίζονται τόσο η λειτουργία της βιβλιοθήκης όσο και η τεκμηρίωση της ιστορίας της πόλης.

Σύμφωνα με τον κ. Μελά, «η νέα εικόνα της βιβλιοθήκης θα είναι πλήρως ανανεωμένη, φιλική προς το κοινό και με σύγχρονες υποδομές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,96 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η ψηφιακή αναβάθμιση της βιβλιοθήκης, με την εγκατάσταση συστημάτων RFID, έξυπνων ραφιών και εξοπλισμού που θα διευκολύνει τις διαδικασίες δανεισμού, επιστροφής και διαχείρισης του βιβλιακού υλικού.