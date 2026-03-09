Ρίο: Η απόφαση του Λιμενικού που άναψε φωτιές- Τι αναφέρει για το κολύμπι από Πόρτο Ρίο έως Ταμ Τουμ

Ένας κανονισμός του Λιμεναρχείου, που χρονολογείται εδώ και 22 χρόνια, ήρθε να ταράξει τα νερά στο Ρίο, καθώς όπως, αναφέρει, απαγορεύεται η κολύμβηση, οι καταδύσεις, κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα, καθώς και η κίνηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή από Πόρτο Ρίο έως Ταμ Τουμ.

Πρόκειται για τον υπ’ αριθμ. 56 κανονισμό «Περί κανονισμού ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια περιοχή του στενού Ρίου – Αντιρρίου», ο οποίος ισχύει από τις 12 Ιουλίου 2004.

Ο κανονισμός, που ήρθε στην… επιφάνεια, πριν μερικές ημέρες, όλα αυτά τα χρόνια, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Η απαγόρευση αφορά ζώνη ενός ναυτικού μιλίου, δηλαδή 1.852 μέτρων σε ευθεία γραμμή δεξιά και αριστερά από τον άξονα της γέφυρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η κολύμβηση δυτικά μετά το Πόρτο Ρίο και ανατολικά μετά την περιοχή Ταμ Τουμ.

Ο κανονισμός έγινε γνωστός τις τελευταίες ημέρες, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή επέβαλε πρόστιμο σε ιδιώτη που πραγματοποιούσε ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το Φρούριο του Ρίου.

Αντιδράσεις κατοίκων

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ο συγκεκριμένος κανονισμός. Όπως δήλωσε στο thebest.gr η πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Ρίου, Νικολίτσα Μπετιχαβά: «Ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργήσει πρόβλημα στους κατοίκους όχι μόνο του Ρίου αλλά και σε όλους τους Πατρινούς που κατά χιλιάδες επισκέπτονται την περιοχή τα καλοκαίρια για να κάνουν το μπάνιο τους. Τα καταστήματα, επίσης, θα αναγκαστούν να κλείσουν; Οι Ριώτες θα πρέπει να φύγουμε από τα σπίτια μας; Η απόφαση αυτή πρέπει να επανεξετασθεί από το Λιμενικό και να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει. Τα νερά είναι καθαρά, κάθε χρόνο κάνει ελέγχους η Περιφέρεια».