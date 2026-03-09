Σία Αναγνωστοπούλου: Συναντήσεις με Πυροσβεστικό Σώμα και οδηγούς ταξί στην Αχαΐα

Η βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου, είχε χθες σειρά επαφών με εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος και των αυτοκινητιστών ταξί για θέματα που αφορούν την περιοχή.



Η βουλευτής Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου, πραγματοποίησε χθες διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος και των αυτοκινητιστών ταξί. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η βουλευτής ενημερώθηκε διεξοδικά για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την επαγγελματική καθημερινότητα των δύο κλάδων.

Αρχικά, η κ. Αναγνωστοπούλου συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία Β’ Πυροσβεστικού Σταθμού, καθώς και η συνολική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής.

Παράλληλα, ετέθη το ζήτημα της ενίσχυσης της στελέχωσης και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η κ. Αναγνωστοπούλου εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στο έργο του προσωπικού, δεσμευόμενη να αναδείξει τα ζητήματα που συζητήθηκαν, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια των επαφών της, η βουλευτής είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι εκπρόσωποι ανέδειξαν την ανάγκη για τη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος, την πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από παράνομα οχήματα, καθώς και την παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου (πράσινη μετάβαση) και την αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου κόστους των καυσίμων.

Τέλος, η κ. Αναγνωστοπούλου δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην προώθηση λύσεων για τα προβλήματα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των εργαζόμενων της Αχαΐας.