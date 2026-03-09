Παραιτήθηκαν μαζικά 13 στελέχη του ΕΟΔΥ – Τι λέει ο Υπουργός Υγείας

Η εφαρμογή του νέου διοικητικού σχήματος στον ΕΟΔΥ, που ενεργοποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες από το υπουργείο Υγείας, φαίνεται ότι δημιούργησε έντονο κλίμα εντάσεων στο εσωτερικό του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες διαφωνίες μεταξύ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία έως πρόσφατα του καθηγητή Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, και του νυν διευθύνοντος συμβούλου, Πάνου Ευσταθίου.

ΕΟΔΥ: Τι επισημαίνει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο

Πηγές από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρουν ότι ο ΕΟΔΥ λειτουργεί πλέον σε πιο σταθερή βάση, έπειτα από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με στόχο την ενίσχυση της δομής και των δυνατοτήτων του στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της τελευταίας διετίας, σημειώνοντας ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε τόσο από σημαντικές προκλήσεις όσο και από παρεμβάσεις που στόχευσαν στην αναβάθμιση του οργανισμού.

Όπως ανέφερε, ο ΕΟΔΥ διαχειρίστηκε κρίσιμα γεγονότα, μεταξύ των οποίων και τις υγειονομικές επιπτώσεις των πλημμυρών Daniel και Elias στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, εκπονήθηκαν εθνικά σχέδια δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, τη φυματίωση, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ οργανώθηκε και ο εμβολιασμός κατά της mpox σε έξι εμβολιαστικά κέντρα.

Σε θεσμικό επίπεδο, για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια δημιουργήθηκε οργανισμός λειτουργίας του ΕΟΔΥ, ενώ εγκρίθηκαν 16 έργα εκσυγχρονισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την ίδια περίοδο, ο οργανισμός ενισχύθηκε με προσωπικό και εξοπλισμό, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ανέκτησε τη διαπίστευσή του έπειτα από επτά χρόνια, ενώ επαναλειτούργησαν περιφερειακά εργαστήρια που παρέμεναν κλειστά.

Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν νέα ψηφιακά εργαλεία για την επιδημιολογική επιτήρηση, αναθεωρήθηκε το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων και δημιουργήθηκε τμήμα επιτήρησης από ανοιχτές πηγές. Στον τομέα της πρόληψης, επανακαθορίστηκε ο ρόλος των ΚΟΜΥ ως κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ ιδρύθηκαν γραφεία σεξουαλικής υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Χατζηγεωργίου τόνισε ότι το έργο του οργανισμού στηρίχθηκε κυρίως στους εργαζομένους του ΕΟΔΥ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι –όπως σημείωσε– αποτελούν τη βασική δύναμη της δημόσιας υγείας.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του, ανέφερε ότι αποχωρεί με ικανοποίηση για όσα υλοποιήθηκαν, αλλά και με τη συνήθη αίσθηση ότι ορισμένες πρωτοβουλίες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των θεσμών της δημόσιας υγείας απαιτεί χρόνο και συνέπεια.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον ΕΟΔΥ

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Action24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ένα δικό του αφήγημα, διέψευσε ότι η αποχώρηση σχετίζεται με διαφωνίες.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση, όχι όμως για λόγους διαφωνίας, καθώς τα είχαμε βρει πριν από έναν μήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε ένα περιστατικό μεταξύ του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, και μίας υπαλλήλου.

«Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπαλλήλου, έχουν εκατέρωθεν διατυπωθεί κατηγορίες. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες. Θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τη διοίκηση για τη συνεργασία μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι τόσο ο κ. Χατζηχριστοδούλου όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο συνέβαλαν θετικά στη λειτουργία του Οργανισμού.

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Δεν ήμουν παρών στο επεισόδιο που έγινε με την υπάλληλο», σημείωσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση, σχολιάζοντας ότι κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να του αποδώσουν ευθύνες για τις εξελίξεις.

«Βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη, γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ που παραιτήθηκαν

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Μαρία Πηρουνάκη, Τακτικό μέλος

Χρήστος Παπαθεοδώρου, Τακτικό μέλος

Δημήτριος Παρασκευής, Τακτικό μέλος

Βασιλική Παπαευαγγέλου, Τακτικό μέλος

Εμμανουήλ Ροηλίδης, Τακτικό μέλος

Ευαγγελία Νένα, Αναπληρωματικό μέλος

Αντώνιος Βασιλογιαννακόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος

Αντώνιος Μιχαηλάκης, Αναπληρωματικό μέλος

Λεμονιά Σκούρα, Αναπληρωματικό μέλος

Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αναπληρωματικό μέλος

Χρήστος Κοντοβουνήσιος, Αναπληρωματικό μέλος