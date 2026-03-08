Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΡΑΣ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 9/3/2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδας.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΤΑ & ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΤΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΡΙΣΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΕΣΤΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ , ΣΤΕΛΛΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΕΝΕΡΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΩΤΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ , ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΝΕΦΕΛΗ , ΑΝΝΑ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 101
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2026 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΡΟΔΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΟΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΓΑΘΗ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΑΘΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ 2.30 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΛΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 100
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ,ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
πατέρα,παππού, & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ:98
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 9-3-2026 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάμπου Ηλείας }
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Αδαμαντία Αθανασούλια
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΣΑΓΓΑ }
~•ΕΤΩΝ 95•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 10:50 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΓΑΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :
ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
Τηλ. Επικοινωνίας : 2610 430 141 ~ 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
{ εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο }
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 9/3/2026 & ώρα 11 π.μ. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αγγελική, Γεώργιος & Βασιλική, Νικόλαος & Παναγιώτα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Θεοδώρα & Χαράλαμπος Γιαννόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Γεώργιος, Χρήστος, Παναγιώτης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ.-Fax: 2610 316106
Κιν.: 6972 119124
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2026 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΡΕΛΗ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ,ΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΡΙΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
--------------
KHΔΕΙΑ
Την Πολυαγαπημένη μας
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΕΥΘ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
κηδεύουμε την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Άνω Καστριτσίου (Πατρών)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤHΣ: Αρετή & Μιχάλης Μπουρδούλης, Παναγιώτης Σταθόπουλος
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: Νικόλαος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Βασιλική (χήρα) Ανδρ. Σπηλιοπούλου, Ευγενία (χήρα) Νικ. Νούλα, Ουρανία (χήρα) Σταυρ. Μαρίνου,
Διονυσία & Γεώργιος Ανδριόπουλος, Δημήτριος Παπανδριόπουλος, Αναστασία (χήρα) Αναστ. Παπανδριοπούλου, Χρυσάνθη (χήρα) Κων. Παπανδριοπούλου, Ασπασία (χήρα) Νικ. Πανά
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΠΑΡΑΣΚ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ }
~•ΕΤΩΝ 88•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 / 3 / 2026 & ΩΡΑ 4:30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΡΟΖΑΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΝΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ , ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
Τηλ. Επικοινωνίας : 2610 430 141 - 6937 009 978 - 6989 381 813 - 6978 069 382
( 24ωρη εξυπηρέτηση )
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr