Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΡΕΤΣΙΚΑΛΗ

ΕΤΩΝ 89

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 6-3-2026 & ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρυσταλλόβρυσης

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Τα τέκνα: Νικόλαος (Ιερεύς) & Αιμιλία (Πρεσβυτέρα) Ριτσίκαλη, Ευγενία & Ιωάννης Μαρκέζης, Αδαμαντία Ριτσίκαλη.

Τα αδέλφια: Άγγελος Παπαδόπουλος, Βασιλική Κανελάκη, Αικατερίνη Διαμαντή, Κωνσταντίνος & Αλεξάνδρα Μπαρδούτσου

Τα εγγόνια: Μαρία, Κωνσταντίνος, Αδαμαντία, Δημήτριος, Απόστολος-Γεώργιος, Παρασκευή

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΠΟΝΤΕΪΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΟΥΛΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 78

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Πολυξένη

Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Χαρά

Ο εγγονός: Άγγελος

Τα αδέλφια: Τάκης & Ουρανία Σπυράτου

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΩΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΣΟΥΣΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 & ώρα 15.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαγέικα.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 14.45 μ.μ.

Τα τέκνα: Νικολίτσα & Αθανάσιος, Σάκης & Άννα

Τα εγγόνια: Σταύρος, Αντζουλέτα & Άγγελος, Άννα, Λεμονιά, Γιώργος

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

---------------