Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΡΕΤΣΙΚΑΛΗ
ΕΤΩΝ 89
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 6-3-2026 & ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρυσταλλόβρυσης
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Τα τέκνα: Νικόλαος (Ιερεύς) & Αιμιλία (Πρεσβυτέρα) Ριτσίκαλη, Ευγενία & Ιωάννης Μαρκέζης, Αδαμαντία Ριτσίκαλη.
Τα αδέλφια: Άγγελος Παπαδόπουλος, Βασιλική Κανελάκη, Αικατερίνη Διαμαντή, Κωνσταντίνος & Αλεξάνδρα Μπαρδούτσου
Τα εγγόνια: Μαρία, Κωνσταντίνος, Αδαμαντία, Δημήτριος, Απόστολος-Γεώργιος, Παρασκευή
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, Email: [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΠΟΝΤΕΪΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΟΥΛΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 78
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Πολυξένη
Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Χαρά
Ο εγγονός: Άγγελος
Τα αδέλφια: Τάκης & Ουρανία Σπυράτου
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΩΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΣΟΥΣΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7-3-2026 & ώρα 15.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαγέικα.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 14.45 μ.μ.
Τα τέκνα: Νικολίτσα & Αθανάσιος, Σάκης & Άννα
Τα εγγόνια: Σταύρος, Αντζουλέτα & Άγγελος, Άννα, Λεμονιά, Γιώργος
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, Email: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 & ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα τέκνα: Κωνσταντίνος Μαλτέζος, Χρήστος Μαλτέζος & Ασημούλα Κυριακη
Η εγγονή: Αφροδίτη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------
