Η Αιγιώτισσα Μαρία Καλλιμάνη στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ύδρα

Η ελληνική παρουσία στο Χόλυγουντ συνεχίζει να δυναμώνει, με μια ξεχωριστή συμμετοχή που ήδη συζητιέται.

Η Αιγιώτισσα Μαρία Καλλιμάνη, μια από τις πιο ιδιαίτερες και ταλαντούχες μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, κάνει ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή σκηνή, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιούνται τον τελευταίο καιρό στην ατμοσφαιρική Ύδρα, όπως γράφει το youweekly.gr

Ποια είναι η Μαρία Καλλιμάνη;

Η Μαρία Καλλιμάνη είναι μια ηθοποιός με μακρά και ουσιαστική πορεία στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας διαγράψει μια σταθερά ανοδική διαδρομή τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το τηλεοπτικό κοινό την έχει αγαπήσει μέσα από επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών. Ανάμεσα στις συμμετοχές της ξεχωρίζουν το Milky Way, οι Άγριες Μέλισσες, οι Οι Πανθέοι και οι Αθώοι, σειρές που σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση και συζητήθηκαν έντονα. Μέσα από τους διαφορετικούς χαρακτήρες που έχει ενσαρκώσει, έχει αποδείξει την ευελιξία και το εύρος της υποκριτικής της γκάμας.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, συνεργαζόμενη με σημαντικούς δημιουργούς και χτίζοντας ένα προφίλ ηθοποιού που δεν φοβάται τις απαιτητικές και πολυδιάστατες ερμηνείες. Η εμπειρία της μπροστά στον φακό, σε συνδυασμό με τη θεατρική της παιδεία, αποτελούν τα στοιχεία που την οδήγησαν στη νέα διεθνή πρόκληση.

Λίγες ημέρες πριν την συμμετοχής της στη διεθνή παραγωγή, η ηθοποιός είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno, μαζί με τον Γιώργο Στάμο, με αφορμή τα αποθεωτικά σχόλια που είχαν δεχτεί στο διαδίκτυο μετά την πρεμιέρα της σειράς Αθώοι.

Η συζήτηση περιστράφηκε τόσο γύρω από τη θερμή ανταπόκριση του κοινού όσο και γύρω από τα κοινωνικά μηνύματα της σειράς. Αν και η υπόθεση των «Αθώων» διαδραματίζεται στις αρχές του περασμένου αιώνα, η ίδια επισήμανε πως αρκετά από τα ζητήματα που θίγονται παραμένουν επίκαιρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Υποτίθεται ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η ανθρωπότητα, αλλά στην πράξη ακόμη υπάρχει ξενοφοβία και προκατάληψη».

Ο θάνατος του πατέρα της και ο… γάμος

Σε παλιότερη συνέντευξή της, επίσης, είχε αναφερθεί στο κεφάλαιο γάμος λέγεται χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να παντρευτώ, ήμουν δοσμένη στη δουλειά. Προσπάθησα να ασχοληθώ με την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά δεν με τράβηξε».

Έχει 4 αδέρφια κι όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο μπαμπάς της τους πήγαινε κάθε Σάββατο στα μπουζούκια! Για τον θάνατό του, ωστόσο, σε άλλη συνέντευξή της είχε αναφέρει: «Έχουν περάσει 35 χρόνια από τη στιγμή που τον έχασα. Με σοκάρει ο χρόνος που έχει περάσει. Τώρα πια έχω εξοικειωθεί με την απώλεια. Όμως το πένθος έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Εμφανίζεται απροσδόκητα. Οι άνθρωποι που χάνουμε μπορεί να έχουν φύγει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν στα πράγματα που αγαπούσαν, σε ό,τι έχεις αγαπήσει και μοιραστεί μαζί τους»