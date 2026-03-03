Στο νούμερο 1 του Ράδιο Αρβύλα, ο Πατρινός Θανάσης Κούστας και οι «Αγκινάρες με πολύ αλάτι»- ΒΙΝΤΕΟ

Το σχόλιο του Θανάση Κούστα, σε ανάρτησή του
Στο νούμερο ένα των βίντεο του Ράδιο Αρβύλα βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, ο γνωστός Πατρινός Θανάσης Κούστας, με αφορμή το βιβλίο του «Αγκινάρες με πολύ αλάτι».
Δείτε το βίντεο, μετά το 47.17 λεπτό
Σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Κούστας, σχολιάζει: "Το επομενο....συμφωνα με το ρηθέν...
Θα ειναι... Αγκινάρες λύσσα... και είναι σχεδόν έτοιμο.
Και βέβαια οι φίλοι του Ράδιο Αρβύλα θα ειναι καλεσμένοι και τους ευχαριστώ για το ξάφνιασμα..."
