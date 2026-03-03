Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time την Δευτέρα 2 Μαρτίου;

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου στην prime time.

Όλα τα κανάλια, με τα μεγάλα τους όπλα στο πρόγραμμα, πάλεψαν για την κορυφή και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,8% και ακολούθησε το MasterChef με 12,7%.

Το Survivor βρέθηκε στο 11,6%, ενώ το «Έχω Παιδιά» στο 11,3%. Η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 8,6% και το «Μια νύχτα μόνο» 8,5%.

Στη συνέχεια ακολούθησε το Grand Hotel με μέσο όρο 8,4% και το Porto Leone με 8,4%.

Η εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν» βρέθηκε στο 6,4%, η πρεμιέρα της σειράς «Από Ήλιο σε Ήλιο» είχε 3,3%, ενώ το Παιδί περιορίστηκε στο 2,8%.

Όσον αφορά τα προγράμματα που ξεκίνησαν στη ζώνη των 20:00, οι Ράδιο Αρβύλα σημείωσαν μέσο όρο 15,3%, το «Να μ’ αγαπάς» 14%, ο αγώνας της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο 6,3% και ο πιο αδύναμος κρίκος 5,1%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

ΠΗΓΗ zappit.gr