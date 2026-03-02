Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου;

Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στ...

Τι έδειξαν τα νούμερα

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου στην prime time, με μυθοπλασία, τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Εκατομμυριούχος σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησαν το Survivor με 8,7%, ο Γιατρός με 7,7% και το Τελευταίο νησί με 4,1%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εκατομμυριούχος είχε μέσο όρο 19%, το Survivor 13,1%, ο Γιατρός 7,8% και το Τελευταίο νησί 5,5%.

Να σημειώσουμε, επίσης, πως η ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα», που προβλήθηκε για πρώτη φορά επιχρωματισμένη, στο Star, σημείωσε μέσο όρο 15,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο είχε 13,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12%
Survivor – 8,7%
Ο Γιατρός – 7,7%
Το τελευταίο νησί – 4,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 19%
Survivor – 13,1%
Ο Γιατρός – 7,8%
Το τελευταίο νησί – 5,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

 πηγή zappit.gr

Ειδήσεις Τώρα

Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;

Η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι πιο «αθόρυβοι» προορισμοί της Ευρώπης: Οι χώρες με τους λιγότερους τουρίστες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τηλεθέαση Τηλεόραση
Spotlight
["\u03a4\u03b7\u03bb\u03b5\u03b8\u03ad\u03b1\u03c3\u03b7","\u03a4\u03b7\u03bb\u03b5\u03cc\u03c1\u03b1\u03c3\u03b7"]
822761
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight