Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου;

Τι έδειξαν τα νούμερα
Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου στην prime time, με μυθοπλασία, τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι.
Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Εκατομμυριούχος σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησαν το Survivor με 8,7%, ο Γιατρός με 7,7% και το Τελευταίο νησί με 4,1%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εκατομμυριούχος είχε μέσο όρο 19%, το Survivor 13,1%, ο Γιατρός 7,8% και το Τελευταίο νησί 5,5%.
Να σημειώσουμε, επίσης, πως η ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα», που προβλήθηκε για πρώτη φορά επιχρωματισμένη, στο Star, σημείωσε μέσο όρο 15,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο είχε 13,8%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12%
Survivor – 8,7%
Ο Γιατρός – 7,7%
Το τελευταίο νησί – 4,1%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 19%
Survivor – 13,1%
Ο Γιατρός – 7,8%
Το τελευταίο νησί – 5,5%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
πηγή zappit.gr
