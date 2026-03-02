Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου;

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου στην prime time, με μυθοπλασία, τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Εκατομμυριούχος σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησαν το Survivor με 8,7%, ο Γιατρός με 7,7% και το Τελευταίο νησί με 4,1%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εκατομμυριούχος είχε μέσο όρο 19%, το Survivor 13,1%, ο Γιατρός 7,8% και το Τελευταίο νησί 5,5%.

Να σημειώσουμε, επίσης, πως η ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα», που προβλήθηκε για πρώτη φορά επιχρωματισμένη, στο Star, σημείωσε μέσο όρο 15,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο είχε 13,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12%

Survivor – 8,7%

Ο Γιατρός – 7,7%

Το τελευταίο νησί – 4,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 19%

Survivor – 13,1%

Ο Γιατρός – 7,8%

Το τελευταίο νησί – 5,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

πηγή zappit.gr