Μιχάλης Αεράκης: «Είχα πρόταση σχεδόν από όλα τα κόμματα και σε διάφορα επίπεδα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Αεράκης στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ενασχόληση του με την πολιτική και στις προτάσεις που δέχθηκε στο παρελθόν σχεδόν από όλα τα κόμματα.

Με την πολιτική ασχοληθήκατε ξανά;

Ήμουν πολιτικοποιημένος από μικρός. Ανήκω στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μου έκανε την τιμή ο Νίκος Ανδρουλάκης να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πήρα περίπου 40.000 ψήφους χωρίς ιδιαίτερη προεκλογική δραστηριότητα. Σήμερα είμαι γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και δουλεύουμε για να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτισμού.

Είχατε προτάσεις και από άλλα κόμματα;

Ναι, σχεδόν από όλα τα κόμματα και σε διάφορα επίπεδα, είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παλαιότερα έλεγα “όχι”, γιατί προτεραιότητα μου ήταν η δουλειά μου.

Τώρα, που έχω μεγαλώσει, μπορώ να βοηθήσω χωρίς να επιδιώκω πολιτική καριέρα.