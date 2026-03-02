Η αντίδραση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη όταν άρχισε να χτυπάει κινητό στη μέση της παράστασης

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε πρόσφατα η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω στο χέρι» στο Θέατρο Άλφα με τους Θάλεια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη.

Το απρόοπτο προκλήθηκε από έναν θεατή, ο οποίος όχι μόνο ξέχασε να βάλει στο αθόρυβο το κινητό τηλέφωνο αλλά καθυστέρησε χαρακτηριστικά να το κλείσει όταν αυτό άρχισε να χτυπάει.

Οι δύο πρωταγωνιστές της παράστασης αρχικά προσπάθησαν να μην ασχοληθούν από τη διακοπή, όμως στη συνέχεια δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να σχολιάσουν ό,τι συνέβη.

«Σκέψου να έπαιζε Στράτο Διονυσίου» σχολίασε από σκηνής η Θάλεια Ματίκα, με τους θεατές να γελούν και τον Τάσο Ιορδανίδη αρχικά να κάνει μια... μούτζα πριν να σχολιάσει «μπορεί να ήταν και καλύτερα»

«Όταν πας θέατρο φροντίζεις να κλείσεις το κινητό σου… πριν το ringtone σου, γίνει ο guest star της παράστασης» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Instagram του θεάτρου Άλφα