«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς- Τι συνέβη

Σε περιπέτειες έχει μπει ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ, ο οποίος ταξίδεψε στην Κολομβία και βρέθηκε εγκλωβισμένος στη χώρα.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή στο Instagram, σημείωσε πως αρχικά ταξίδεψε στο Πουέρτο Ρίκο την περασμένη εβδομάδα για ένα πάρτι γενεθλίων όταν αργότερα αποφάσισε να κάνει μια παράκαμψη στο Μεντεγίν για να επισκεφτεί έναν άλλο φίλο του.

Ο ηθοποιός του «Running Point» - ο οποίος είναι γιος του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον - εξήγησε πώς στη συνέχεια τα πράγματα πήραν μία αναπάντεχη τροπή, όπως αποκαλύπτει η Page Six.

«Ταξιδεύω με το ελληνικό μου διαβατήριο γιατί έχω διπλή υπηκοότητα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν χρησιμοποίησε το αμερικανικό διαβατήριό του γιατί πρόκειται να λήξει, «και μερικές φορές δεν σε αφήνουν να μπεις στη χώρα, ακόμα κι αν δεν έχει λήξει, αλλά πρόκειται να λήξει».

Συνέχισε, «Πηγαίνω στο αεροδρόμιο για να κάνω check in [για] την πτήση μου τρεις ώρες νωρίτερα».

«Αυτή είναι μια διεθνής πτήση. Μου λένε ότι αν χρησιμοποιώ ξένο διαβατήριο, χρειάζομαι πράσινη κάρτα για να επιστρέψω στην Αμερική».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι «δεν έχω πράσινη κάρτα επειδή είμαι Αμερικανός πολίτης», επομένως είναι «κυριολεκτικά κολλημένος στην Κολομβία. Έχω κολλήσει στο Μεντεγίν».

Και πρόσθεσε: «Ομολογουμένως, υπάρχουν χειρότερα μέρη για να κολλήσεις, αλλά κυριολεκτικά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω και η μόνη πρεσβεία που θα τακτοποιήσει αυτό το θέμα είναι στην Μπογκοτά», η οποία απέχει περίπου μία ώρα από το Μεντεγίν αεροπορικώς, «οπότε ελευθέρωσέ με» λέει ο Τσετ.

Οι ακόλουθοι μπήκαν στο νόημα των σχολίων με συμβουλές, αστεία και συμπάθεια. «Καλύτερα να τηλεφωνήσετε σε κάποιον στην οικογένειά σας για να σας δώσει το διαβατήριό σας το συντομότερο δυνατό», έγραψε ένα άτομο, με ένα άλλο να απαντά: «Ο Τομ Χανκς δεν έχει την καλύτερη τύχη με τη FedEx» — αναφερόμενος στην εμβληματική στροφή του βραβευμένου με Όσκαρ στο «Cast Away», στο οποίο ο χαρακτήρας του συντρίβεται σε ένα έρημο νησί με αεροπλάνο της FedEx.

Ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Ώρα να κάνεις οικογένεια εκεί έξω», ενώ ένας τέταρτος ειρωνεύτηκε: «Τη μία φορά που θα έπρεπε να είχες τραβήξει το «ο μπαμπάς μου είναι...» κάρτα».

Ο Τσετ, 35 ετών, είναι ο πρώτος από τους δύο γιους που γεννήθηκαν από τον ηθοποιό του "The Da Vinci Code" και την ηθοποιό του "Mamma Mia!", και οι δύο 69 ετών - έχει μιλήσει στο παρελθόν για την προηγούμενη μάχη του με τη χρήση ουσιών. Το 2024 συμπλήρωσε δύο χρόνια νηφαλιότητας.

Πάντως μέχρι στιγμής ο διάσημος πατέρας του δεν φαίνεται να έχει βοηθήσει να βγει από τη δύσκολη θέση.