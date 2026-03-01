Back to Top
Αίγιο: 41χρονος απειλούσε να πέσει από τον τρίτο όροφο

Η παρέμβαση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας απέτρεψε τα χειρότερα

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, στο Αίγιο, όταν ένας 41χρονος άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας τρίτου ορόφου και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του aigiovoice.gr ο άνδρας ζητούσε επίμονα να δει τον αδελφό του, ενώ η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς βρισκόταν σε εμφανή ψυχολογική φόρτιση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποκλείοντας την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Τις διαπραγματεύσεις ανέλαβε ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, Βασίλης Ροδόπουλος, ο οποίος με ψυχραιμία και συντονισμένες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει τον 41χρονο και να τον μεταπείσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας κατέβηκε με ασφάλεια και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για περαιτέρω αξιολόγηση και φροντίδα στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

 

