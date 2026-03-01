Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο παιδί 2,5 ετών για πιθανή κατανάλωση χαπιών

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/2), στο νοσοκομείο Αγρινίου, όταν ένα μωράκι περίπου δύο μισών ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniοsite.gr οι γονείς είχαν την υποψία ότι το παιδί πιθανόν να κατανάλωσε χάπια. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν εάν όντως το μωράκι κατανάλωσε κάποια φαρμακευτική ουσία.

Στο πλαίσιο της επείγουσας διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αίματος και ούρων. Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ οι γονείς βρίσκονται στο πλευρό του.