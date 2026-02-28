Κολωνός: Νεκρή 30χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι της - Προσήχθη ο σύντροφός της

Η αρχική εικόνα ήταν ότι έπεσε από σκάλα
Μια 30χρονη έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία διένυε τον 5ο μήνα εγκυμοσύνης, έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ προσήχθη και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.
Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης γυναίκας μετά από πτώση από σκάλα, ωστόσο ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο φέρεται να ανέφερε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.
