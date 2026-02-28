Πόλεμος στο Ιράν: Αγωνία για τους 25 εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η επ’ αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της ραγδαίας πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει χιλιάδες ταξιδιώτες να παραμένουν αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και 25 Έλληνες, οι οποίοι αναμένουν οδηγίες για την επιστροφή τους από το αεροδρόμιο Σάρτζα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, επιβάτες εμφανίζονται να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, καθισμένοι σε καρέκλες ή ακόμη και στο πάτωμα. Οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν, καθώς δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.