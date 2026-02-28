Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανός, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, διαμηνύοντας παράλληλα πως η Τεχεράνη επιθυμεί την αποκλιμάκωση και δεν στρέφεται εναντίον άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του. «Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία αυτήν τη στιγμή», αλλά «σίγουρα ενδιαφερόμαστε για την αποκλιμάκωση», συμπλήρωσε. Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι είχε εξηγήσει στα κράτη του Κόλπου πως το Ιράν «δεν είχε πρόθεση να τους επιτεθεί», αλλά στοχεύει τις «αμερικανικές βάσεις» που φιλοξενούν στο έδαφός τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.