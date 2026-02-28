Έκλεισε η βάση των ΗΠΑ στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν στη βάση της Σούδας στην Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτύπημα σε αμερικανικές βάσεις.

Ειδικότερα, απαγορεύτηκε κάθε είσοδος και έξοδος από τη βάση, με εξαίρεση το απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτα πρωτόκολλα συναγερμού και αεράμυνας ως προληπτικό μέτρο απέναντι στις σχετικές απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαταγή θα έχει ισχύ μέχρι την Τρίτη κα ιγια λόγους ασφαλείας εκδόθηκε γενική διαταγή σύμφωνα με την οποία κλείνει η βάση της Σούδας.

Η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με τους Φρουρούς της Επανάστασης να έχουν δηλώσει επίσημα πως κάθε βάση των ΗΠΑ είναι στόχος: «Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.

Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».