Μέση Ανατολή: «Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ασφαλή τόπο» - Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη μετά το ΚΥΣΕΑ

«Ήδη, από το πρωί, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ήδη, λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες. Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής», προσέθεσε.

«Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, «ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».

«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.