Θρίλερ με τον Χαμενέι- Ιράν: Θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου, όπως μεταδίδει το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε πως υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έχει σκοτωθεί από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς.

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε λίγα λεπτά νωρίτερα μεταδώσει ότι η ισραηλινή εκτίμηση είναι πως ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» καθώς έχει χαθεί η επικοινωνία του με τις ιρανικές αρχές εδώ και ώρες.