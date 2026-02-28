Μέση Ανατολή: Νεκρός ο Χαμενεΐ λένε διεθνή ΜΜΕ - Διαψεύδουν οι Ιρανοί - Επευφημίες στην Τεχεράνη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση. Το Ιράν «απαντά» με πυραυλικές επιθέσεις.

23.00 Το Ιράν αρνείται τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν «διοικεί το πεδίο της μάχης», λένε πηγές στην Τεχεράνη για τον Αλί Χαμενεΐ.

Ιρανική κρατική πηγή κοντά στο γραφείο του Χαμενεΐ είπε, σύμφωνα με το Sky News: «Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο ηγέτης της επανάστασης είναι σταθερός και αποφασιστικός στην ηγεσία του πεδίου μάχης».

22,57 Τραμπ στο NBC: «Αισθανόμαστε ότι οι αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ είναι σωστές»

22.55 ΗΠΑ: "Πολλοί" Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα, δηλώνει ο Τραμπ στο ABC News

"Πολλοί" αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος σκοτώθηκαν σήμερα στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο δίκτυο ABC News, αναφέροντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει εάν "όλοι" τους σκοτώθηκαν.

Όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά από δημοσιογράφο του ABC News ποιος κατά τη γνώμη του θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: "Έχουμε μια πολύ καλή ιδέα".

22.35 Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα το βράδυ με παρόμοια διατύπωση ότι μια "φωτογραφία της σορού" του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του", μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Σύμφωνα με το Channel 12, "μια φωτογραφία της σορού (οι αξιωματούχοι σ.σ.) έδειξαν στον Νετανιάχου και στον Τραμπ".

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.

22.30 Επευφημίες στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν "πολλές ενδείξεις" ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.

22.07 Ιράν: Η Τεχεράνη θα δώσει στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ ένα "μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο"

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα "μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο" μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

"Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους", έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν "θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο", πρόσθεσε.

22.00 Reuters: Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο



Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

21.45 Ιράν: Ο Πέζεσκιάν και ο Χαμενεΐ είναι «ασφαλείς»

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο ABC News ότι ο Πρόεδρος Μασούντ Πέζεσκιάν και ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι «ασφαλείς και ακμαίοι».

21.33 Ο Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ και με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εποπτεύει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν από την πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).

21.20 Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι "υπάρχουν πολλές ενδείξεις" πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι "υπάρχουν πολλές ενδείξεις" πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, "δεν υπάρχει πλέον", τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει "για όσο χρειαστεί".

"Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος", τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά.

"Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης" και "υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια".